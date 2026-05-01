Već tri godine nije sa ćerkicom, Stanija DO POBEDE: Dejan dao svoj sud o gorućim temama, pa oštro osudio Anitu Stanojlović i Luku (VIDEO)

Gostujući u emisiji "Pitao BiH za druga", Dejan Dragojević, pobednik pete sezone rijalitija "Zadruga" osvrnuo se na aktuelna dešavanja u "Eliti 9",pa je tako otkrio da je njemu ipak najzanimljiviji učesnik zapravo rijaliti zvezda Stanija Dobrojević.

- U poslednjih nekoliko dana nisam mogao da ispratim dešavanja...Najzanimljivija mi je Stanija, jedina mi je realna i iskrena, ta tema se vrti već tri godine. Aneli i Asmin se ne odvajaju jedno od drugog. Moja tema se u jednoj godini završila i više nikada nije dobila zarez, uzvičnik i tačka, što se tiče njih, i dalje se vrti. Asmin je uvek tražio DNK i govorio da dete nije njegovo, pa je ušao u rijaliti. Ona je ušla u rijaliti, već tri godine nije sa ćerkicom. Ne mogu da kažem da nema osećaj, ali joj je prioritet da bude na televiziji - rekao je Dejan, pa je nastavio:

Je l' bilo da Luka gleda malu kao da je otac?! Pa se i sa njim posvađala...Samohranim majkama je jako teško da daju pristup muškarcu, a mislim da je Stanija izvukla deblji kraj, upala je u ovu priču, obilo joj se sve o glavu! Ona ih je poremetila skroz. Maja joj se lepo javila, pa je videla da će imati priču ako uđe u taj vrtlog...Idemo, Stanija da pobedi!

"Rade sve samo da se zadrže što duže u rijalitiju"

Dejan se, potom, osvrnuo na Anitinu trudnoću i na to što će ona i Luka Vujović postati roditelji.

- Da je došao neko ko nije toliko bitan, pa bi bilo lakše, a ovako teško je da sažvaćeš nekoga teškog. Evo, Anita je ušla da zaradi za dete, pa evo šta se desilo, samo kazne...Još jedno dete kome je zapečaćena sudbina, žao mi je dece koji nemaju priliku da imaju lepo detinjstvo. Dva deteta odgajati je teško, jako teško...Kada pogledaš, stvarno mi je žao te dece. To su zacrtane sudbine, kada iz sezone u sezonu rade iste stvari, onda je to tako. Postoje ljubavi, ali Luka je prihvatio Anelinu ćerku, ušao u rijaliti, pa je izvređao. Da bi drugima prikazali kako su dobri i veliki... - rekao je Dragojević, pa je otkrio:

Nemaju oni osećaj stvarnosti, ti kada si tamo, olako doživljavaš sve to. Sada je počelo da bude popularno da bude neko mlada mama i ćale na papiru. Ovo je da se zadrže što duže u rijalitiju, karta opstanka. Kada bih se pojavio, vukao bih određene vagone, a zamisli tek to. Njima je bitno da plivaju, nije im bitna slika, već samo da su tu.

Autor: Nikola Žugić