On je tata svima, niko ne može da ga iskopira: Dejan Dragojević ishvalio Filipa Cara kao nikog, pa žestoko isponižavao Alibabu! (VIDEO)

Sve najlepše ima da kaže za Cara!

U emisiji ''Pitao BiH za druga'' voditeljka Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi ugostili su pobednika ''Zadruge 5'', Dejana Dragojevića koji je progovorio o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Šta misliš o Maji i Asminu? - upitao je Kendi.

- Maja je opsan igrač, svaka joj čast. Maja je mlada i nema iza sebe ni decu, a ni muža i to najbolje radi. Ona ima osećaj za medije i za komunikaciju s kamerama u rijalitiju - rekao je Dejan.

- Da li će Maja da zatrudni sa Asminom, da li će njih dvoje opstati u spoljnom svetu? - upitala je Anastasija.

- Kada je Stanija došla, Maja je rekla da neće biti sa Asminom i eto smuvala se s njim posle dva dana. Maji fali još samo dete da napravi u rijalitiju, ali Maji svaka čast jer se ona svake godine izbori da bude glavna tema što joj je i cilj - rekao je Dejan.

- Da li su tu sve žene u pravu ili je Alibaba u pravu? - upitala je Anastasija.

- Stanija je sigurno videla nešto u njemu, kao i Maja. Nijedna nije imuna na njega očigledno ima nešto u sebi. Stanija je napravila neku grešku što je dala pristup Asminu jer je ona mnogo iznad Aneli i Maje realno, sada ona ispada kao oni dok je iznad svih. Drago mi je što je ušla da završi tu priču i zapuši usta mnogima jer dosta njih treba da ustane dok izgovara njeno ime. Kada bi ona pobedila, oni bi se svi od sujete i ljubomore posvađali međusobno. Pratio sam njeno izlaganje i nije bila kvarna da kaže da je zbog Asmina pobacila dete, već je ispala fer - rekao je Dejan.

- Kako ti se čini Aneli u svemu ovome? - upitao je Kendi.

- Aneli gotivim, ali smatram da sve što je radila nije trebala da radi jer su joj sve veze bile usiljene da bi se održala u priči. Napravila je od sebe to da mogu da joj pričaju da je loša majka i tako dalje. Asmin i Maja neće ostati do kraja rijalitija, Bog zna šta će Maja još uraditi do kraja i onda možda čak nadrlja Asmin. Vidim da Asmin spominje Filip Car, ali on je za sve njih u rijalitiju tata i ogledalo. Svi rade isto što i on i kopiraju ga, voleli bi da su on. Njima to ne stoji, Filip je svojim likom i delom to i stoji mu to da radi. On je bio istaknut zato što je bio Filip Car i on kad se pojavi znaš da možeš da očekuješ od njega sve. Bio je kompletan lik, pojavi se Kristijano Ronaldo i sad bi svi da budu kao on - rekao je Dejan.

- Deki, ko će u ovoj ekipi izvući najdeblji kraj? - upitao je Kendi.

- Stanija najbolje plasirana, a Maja Marinković najslabije - rekao je Dejan.

Autor: N.P.