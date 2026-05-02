Da ovo čuje, ne bi joj bilo dobro! Dejan uzdigao Kačavendu, pa osuo drvlje i kamenje po Vanji: Dala joj je pare, a ona uradila du*e koje je PUKLO (VIDEO)

Afera Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša izmestila je region iz mesta, a Dejan Dragojević je gostujući u emisiji na RED televiziji, prokomentarisao njeno učešće, ali i čitavo dešavanje koje je dospelo u javnost!

Kako je Dejan Dragojević istakao na samom početku, Milenu Kačavendu gotivi i doživljava je kao veoma ratobornu ženu.

- Kačavenda je meni okej, ratoborna je, dobro se snašla u rijalitiju, a što se tiče Janjuša, on je uvek isti...Nije dobro, jer nekako, izgubiće...On je meni najintresantniji sa Tošom i fore sa Urošem. On se uvek pogubi kada je u vezi, jer on ne trpi pritisak - rekao je Dejan u emisiji "Pitao BiH za druga", a potom se osvrnuo na to što je sada Vanja Živić, Kačavendina bivša drugarica u vezi sa Janjušem, a isto je bila i Jovana pevačica, koja se sada druži s Milenom:

Jovana, što je namestila sve pevače?! Janjuš nije pevač, ali ima dobar mikrofon, pevaju sve kod njega (smeh). Vanja meni nikada nije bila intresantna, inventar, ni "mu" ni "be", ona prethodne sezone od uveče do kraja emisije na ekranu kao da su je zalepili, fiksirana...Ako je uzela pare od Milene da bi uradila du*e koje je procurelo, pa jeste, sela i puklo joj du*e...Konstantno se žene iz rijalitija ugledaju na jednu te istu. Prva na piramidi je Soraja, ona je okačena tu, ona im je standard. E onda ide Ana Korać, Stanija, Maja je ispod, jer je Maja kopirala Staniju i Anu Korać. I onda se sada Vanja kači na Maju, to su isti doktori, kalup du*e, si*e, ista garderoba...

"Kačavenda je gradski lik, gotivim je"

Kada je reč o tome da li je Kačavendi trebalo da se sazna za njenu aferu sa Janjušem, pa i za dopisivanje sa Anđelom Rankovićem, Dejan ističe da je on gotivi i da je ona, u njegovim očima, veoma borbena žena.

- Ona je starija žena, da li joj je trebalo ili nije, to najbolje zna! Gotivna je, nekako mi je baš onako kao žena koja je beograđanka, otresita je, gradski lik...Sa Anđelom je ona prva rekla, znači da je ona okej čim nije na početku ona rekla.

Autor: Nikola Žugić