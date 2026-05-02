Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u nastavku emisije "Pitanja novinara" pozvao je Staniju Dobrojević kako bi iznela svoju stranu priče o sukobu sa Lukom Vujovićem i Anitom Stanojlović.

- Taša je nju dovela na 10 minuta sa uzme kompletiće. Rekla je da je zanima samo Filip Đukić, a da Anđelu neće da se javi. Ja sam joj rekla da joj ne treba da propagira te priče veze bez obavza i to je sve što znam. Poznadina je Taša koja je mene zastupala, nikad nije bila moj PR. Ja sam imala svoj PR tim i pre nego što je Taša ušla u moj život, a ona je bila moja zastupnica dok sam bila u rijalitiju. Ona je upoznala moju porodicu dok sam bila u Farmi 4, 10 godina smo se družile, zna o meni sve, a kako Anita kaže slušala je sve najlepše, sve dok nije došlo jedno pitanje kad su me Anita i Luka zgazili kao mrava. Oni su meni glumili da su dobri sa mnom sve dok sam imala sukobe sa Aneli i očekivali su moj brzi odlazak jer sam rekla da sam ušla kao specijalni događaj. Vidim da su isfrustrirani, fantaični i sve zarad kadra i rijalitija. Nisam se ostvaril kao majka, slaba sam na Anitu i ona treba da se mane nekih priča, a ne mene da gazi. Ja samo znam da sam joj zbog Taše dala setove - govorila je Stanija.

- Rekla si: "Zbog Taše sam dozvolila da ovo dovedem kući na 10 minuta", šta to znači? - pitao je Darko.

- Taša se upetljala i zbog para mora da brani ovo. Ja nisam znala da je Taša spavala sa Urošem Stanićem u krevetu, nisam znala da je bila dobra sa Anđelom. Mi smo se poslovno razišle, bile smo dobre, ali nismo bile bliske jer sam dolazila na praznike i nisam je viđala, ali smo uvek čestitale rođendane. Ja sam šokirana informacijama koje sam saznala. Taša je sad na potezu i testu da se pokaže kodeks prijateljstva. Sad imamo situaciju da Taša ovo zastupa po svaku cenu i naše prijateljstvo pa neka se izjasni jer meni lažni prijatelji nisu potrebni. Ja ću da se pozabavim ovim, zanima me šta ona izjavljuje. Ja možda grešim i Taša meni možda ispadne prijatelj, ali možda i neće nego sve za pare i rijaliti - pričala je Stanija.

- Št misliš o Tamari ako misliš da je bacila vaše prijateljstvo zbog Anite i para? - pitao je voditelj.

- Ako je prodala to je zbog para i Anitinog nedeljnog honorara. Ja znam Tašino mišljenje o Aniti u četiri zida i o njenom učešću. Taši nije dobro, ali zbog tog honorara mora da brani ovo. Taši ovo nije trebalo, treba da se vadi iz ovog smeća. Neka zastupa Anitu, a naše prijateljstvo u smeće. Šta je problem? Ja sam se našla uvređeno jer je Anita rekla da je mene Tamara pljuvala, a Uroš je to potvrdio. Rekla je da je trebalo da snimaju video u kojem će da me pljuju nakon Elitovizije gde sam spuštala loptu sa Aneli. Anita je rekla tad da sam ja folirant, a ko je Anita da to komentariše ili Taša kad je Aneli bivša partnerka mog tadašnjeg dečka? To ne može da radi Taša kao moj prijatelj. Asmin je bio moj partner, ona njegova bivša žena i šta je problem što je trebalo da se spušta lopta? Ovi ljudi ne znaju šta su zdravi porodični odnosi - rekla je Stanija.

- Da li imaš poruku za Tamaru? - pitao je voditelj.

- Ne, neka radi po svom nahođenju. Poruka da se izvlači iz ovoga kako ume i zna - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić