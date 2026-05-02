NE ŠTEDE NA REČIMA! Učesnici secirali Sofijin odnos sa Danetom (70) do najsitnijih detalja (VIDEO)

Opšti lom!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Darko Tanasijević postavio je pitanje Terzi.

- Kako komentarišeš što je u tri navrata poslao sliku kile i p*enisa - pitao je Darko.

- Blam. Možda je govorila da mama ima kredit da bi uzimala pare. Ja ne znam kako nju nije sramota da ovde stoji. Pokušava da sve ispinuje na mene. Ona je jedno smeće što je ovo dozvolila, ja sam ovde bio iskren sa njom, ona je sebi ovde napravila pakao od života. Sve ono što je mene vređala je da bi on to čuo. Ona će njega opet obrlatiti. Majka i ona su se dogovarale. Blam života. Njen je dogovor da i majka ima neki profit dok je ona ovde. Ona misli da će ovu priču kroz šalu da stopira - odgovorio je Terza.

- Kako komentarišeš uvrede na račun tvoje porodice i da njeni zubi vrede od tvoje kuće u Kaluđerici - pitao je Darko.

- Htela je da me ponizi. Ona bi me lerala za lovu kao i Daneta. Ona se nije pokajala. Pokušava da me navuče da je vređam. Ajde da je bila sa nekim mladićem, ali čovek od 70 godina, blam božiji. Usrala se sebi u život zbog poklona, krpica i došla mene da ponižava kako sam obučen u emisiji. Nek jede svoja g*vna sama - rekao je Terza.

- Ovo nije zajebancija. Ona je izgubila svaki kredibilitet, kome god nešto da kaže taj će je pokopati sa svim ovim stvarima. Prvo kredit nije postojao. Dane je bio u stanju da Sofiji sve da. Sve je bilo smišljeno za kredit. Nama je ovo smešno, ali njoj nije i pokušava da nam dokaže da je i njoj. Ja ne znam da li je ona svesna ove situacije. Čoveka je iskoristila za pare i planirala je sve da mu uzme jer je mislila da će uskoro da umre. Da čovek sa toliko para ne može da nađe doktora.. Ona je došla do te slobode da on može njoj da pošalje k*rac - rekao je Janjuš.

- Ja sam sada shvatio celu priču. Ovo je ekstrem jer je došlo i do se*sualne konotacije. On zna šta dobija time kada pošalje poruku, a kad se vide pare idu na ruke. Na sve to ona upliće majku, ako su majka i ćerka krile ovo od oca, i on je sigurno znao - rekao je Ivan.

Autor: Teodora Mladenović