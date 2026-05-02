Noć iza nas obeležila je emisija ''Pitanja novinara'' u kojoj su takmičari raskrinkani do srži.

Na samom startu emisije, Stanija Dobrojević progovorila je o svađi sa Asminom Durdžićem.

- Rekla si da ćeš Asmina gaziti do kraja zbog onog što ti je uradio. Koliki poriv imaš da gaziš Asmina? - pitao je Darko.

- Doživela sam da od bivšeg partnera dobijem najstrašnije uvrede, da me je degradirao kao osobu, za mog brata šta je izgovarao, doživela sam da me nazove srpskom k. Zbog ove srpske k je prodao svoju malu porodicu, svog brata, na kraju je i tu srpsku k prodao. On je sa svojim učešćem prodao svoju bolesnu majku, u takve gluposti se kleo, a lagao. On je najveća ljudska nakaza, jedna sprdačina, Kvazimodo - rekla je Stanija.

U toku emisije ''Pitanja novinara'', Darko Tanasijević postavio je pitanje i Asminu Durdžiću.

- Rekao si Maji da bi svašta nešto rekao za Staniju, ali se suzdržavaš. Šta je to što ćutiš? - glasilo je pitanje.

- Niskomoralna je, k*rava koja prodaje svoju va*inu. Ona uporno špriča da sam ja nju ostavio zbog nje. Stanija jeste ljubavnica. Ona zna samo da kaže moja breskvica mirišljava, smrdi na lignje - rekao je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Stanijom Dobrojević, koja je bez dlake na jeziku pričala o svom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Nakaza, u njemu nema duše. Ne da su mi presele pare, nego su mi na nos izašle. Imala sam sve pre njega. Meni je na nos izašlo otkako je ona ušla, poverenje je poljuljano i više me nikad nije imao kao što me je imao tih mesec dana. Rekla sam Maji da nemam sa čim da žalim i kad padne da nije završio. On ne može svoju novu devojku da ispoštuje, Majče u punoj snazi koja to voli. Neka uživa, ja njoj ne zavidim - govorila je Stanija.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došle je do brutalnog okršaja između Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević.

- Ja sam gosopodin koji je ovde ćutao, a za ovo nemam reči. Želim da se izvinim naciji, meni je sramota, a verujem da je i njenog brata sramota i da su mu otpale dlake na nogama. Njena mama je gospođa, a mislim da ovo gleda i plače jer ju je sramota kako joj se ćerka od 42 godine ponaša - govorio je Asmin.

- Tako je, ali ja imam tatino ratničko - rekla je Stanija.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je i sa Majom Marinković o sukobu Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević.

- Nemoguće ju je izignorisati, on je njen bivši verenik. Plač bez suza, patetika. Ne podržavam blaćenje nečije porodice, ali zašto je nečija porodica svetinja, a nečija nije. Asmin je ćutao dok je ona izlagala, ona mu nije dozvolila jednu rečenicu da završi, nemoć. Sve vergla u krug. Nije tačno da ja ne skidam pogled sa nje. Ja da sam opsednuta ne bih rekla da je u pravu kad je bila nominacija u odabranima. Asmin i ja nju ne uhodimo. Ona nas uhodi, zagrađuje na žurkama. Ona gleda u mene. Smatram da sam je prve dve nedelje verbalno unakazila, nemam potrebu da se ponavljam. Mene zanima koje planove sam ja pokvarila. Šta ti imaš da planiraš sa nekim ko je tebe prevario? Najveće go*no u kući je ona. Limunada će joj ostati pečat za ceo život. Kada je Asmin rekao ono za Rajsko ostrvo, ona se ozarila kao sunce - ispričala je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Aneli Ahmić kako bi dala svoj sud o celom haosu koji se dešava sa Asminom Durdžićem, Stanijom Dobrojević i Majom Marinković.

- Na koje načine Asmin pokušava da napravi žrtvu od Maje? - pitao je Darko.

- Kad traži opravdanje za njeno ludačko ponašanje. Ona je pričala o tom majčinstvu, pričala kakva sam ja majka i da sam ostavila dete, a on sam priča kakvo je detinjstvo ona imala i to znači da je potvrdio da ju je majka ostavila. On je hteo da kroz to nju opravda i sva njena sr*nja. Imamo svi probleme i imali smo neke traume i boli, pa i ja sam dete rastavljenih roditelja, a niko ne zna naše dečije boli i šta se dešavalo. On je trebalo da misli o svom detetu i kakve će boli naše dete da prođe zbog svega što je izgovarao za Noru i da treba da se radi DNK - govorila je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević u nastavku emisije "Pitanja novinara" pozvao je Staniju Dobrojević kako bi iznela svoju stranu priče o sukobu sa Lukom Vujovićem i Anitom Stanojlović.

- Taša je nju dovela na 10 minuta sa uzme kompletiće. Rekla je da je zanima samo Filip Đukić, a da Anđelu neće da se javi. Ja sam joj rekla da joj ne treba da propagira te priče veze bez obavza i to je sve što znam. Poznadina je Taša koja je mene zastupala, nikad nije bila moj PR. Ja sam imala svoj PR tim i pre nego što je Taša ušla u moj život, a ona je bila moja zastupnica dok sam bila u rijalitiju. Ona je upoznala moju porodicu dok sam bila u Farmi 4, 10 godina smo se družile, zna o meni sve, a kako Anita kaže slušala je sve najlepše, sve dok nije došlo jedno pitanje kad su me Anita i Luka zgazili kao mrava. Oni su meni glumili da su dobri sa mnom sve dok sam imala sukobe sa Aneli i očekivali su moj brzi odlazak jer sam rekla da sam ušla kao specijalni događaj. Vidim da su isfrustrirani, fantaični i sve zarad kadra i rijalitija. Nisam se ostvaril kao majka, slaba sam na Anitu i ona treba da se mane nekih priča, a ne mene da gazi. Ja samo znam da sam joj zbog Taše dala setove - govorila je Stanija.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Anitu Stanojlović kako bi progovorila o sukobu sa Stanijom Dobrojević.

- Moram da podsetim Staniju kada se desila Elitovizija i naš sukob, Nena Opozicija je objavila Tamarinu sliku, Tamara je skrenula Staniji pažnju fleškom, to je bilo upozorenje. Tamari dok je branila Staniji nije joj bilo lako. Nije ni ona neka svetica, a ja grešnica. Ako se sećaš u priči kada smo se Mina i ja posvađale, ta fleška je sve o njoj. - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Rankovićem o sukobu koje imaju Stanija Dobrojević i njegova bivša devojka Anita Stanojlović.

- Što se tiče svađe to sam očekivao, kao što sa Anite strane očekujem svađu sa bilo kojom osobom sa kojom joj dobra ako joj ne povlađue. Luka je zbog Anite uleteo u sve to. Ja mislim da Stanijin komentar nije bio toliko ružan da bi došlo do ovakvih reakcija. Očekivali su da će Stanija da bude u ratu sa Aneli, a ona je u ratu sa Asminom, pa su izgubili strast da budu dobri sa njom. Kao što je Stanija malopre rekla da Tamara treba da bira između prijateljstva i ne znam šta toliko povezuje Anitu i nju da je spremna da ide protiv celog sveta i sve da blati? Ja sam rekao Staniji da može da dobije sve i svašta jer sam ja isto tako dobio. Tamara je spremna protiv celog sveta da ide za Anitu, a ja stvarno ne znam šta njih toliko povezuje? Primetio sam da Anita zna koliki je Stanijin honorar bio u "Zadruzi 2", tako da već ima informacije i ne verujem da je bilo ko drugi osim Tamare mogao da kaže za honorar. Ko zna šta je sve pričano sa obe strane. Verujem da je Tamara pričala Staniji kako se oseća zbog svega što je Anota radila ove sezone jer je i meni pričala kako se oseća, ali da ne zalazimo u to - govorio je Anđelo.

U toku emisije ''Pitanja novinara'', Darko Tanasijević postavio je Sofiji Janjićijević pitanje.

- Isticala si da si patrijarhalno vaspitana, da li smatraš da je patrijahalno da ti čovek 41 godinu stariji šalje polni organ - glasilo je pitanje.

- Nije mi poslao kao polni organ - rekla je Sofija.

U toku emisije ''Pitanja novinara'', Darko Tanasijević postavio je pitanje Borislavu Terziću Terzi.

- Kako komentarišeš što je u tri navrata poslao sliku kile i p*enisa - pitao je Darko.

- Blam. Možda je govorila da mama ima kredit da bi uzimala pare. Ja ne znam kako nju nije sramota da ovde stoji. Pokušava da sve ispinuje na mene. Ona je jedno smeće što je ovo dozvolila, ja sam ovde bio iskren sa njom, ona je sebi ovde napravila pakao od života. Sve ono što je mene vređala je da bi on to čuo. Ona će njega opet obrlatiti. Majka i ona su se dogovarale. Blam života. Njen je dogovor da i majka ima neki profit dok je ona ovde. Ona misli da će ovu priču kroz šalu da stopira - odgovorio je Terza.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" dao je priliku takmičarima "Elite" da iznesu mišljenje o Sofiji Janićijević.

- Ja ću opet da se baziram na to što su mi jezivi ti porodični odnosi. Njen otac se fokusira na nas koji komentarišemo, a šta je njegova ćerka? Umesto da vaspira ćerku da ne gleda čiki u mošnice, a on se bavi da li sam ja krava muzara. Sad je meni jasno na koga je ona ovakva, da je ne uvredim preterano jer je uvređena od strane same sebe. Koja je to inteligencija, koja je to glupost... On je vređao nas, a nije rekao da je ovo katastrofa i da ćerku nije lepo vaspitao. Njena keva ovo podržava, a ja sad mogu da iznesem mišljenje da je ovo eksplatisanje nje kao ćerke. Ovo je jedan ozbiljan blam i jeste smešno dok se ne gleda sa životne strane, a gde ćeš goru životnu situaciju nego da te majka eksplatiše da gledaš u mošnice? Sad je sve jasno kao dan i za ono što se pre dešavalo - govorila je Teodora.

Voditelj Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Aneli Ahmić i Filipom Đukićem o njihovom ljubavnom odnosu na koji su doneli odluku da stave tačku.

- Što ne priznaš da si odlepila za njim i da se tvoje emocije vide? -

- Jesam, ali kad ne vidim perspektivu jer znamo svi njegov stav... Za mene je on neozbiljan, a ja imam to u sebi da mogu da se povučem jer nismo nas dvoje bili intimni. Drugačije je kad budeš sa nekim intiman, osetiš ga do kraja, a drugačije kad se samo zagrliš. Mi pričamo normalno kad imamo nešto da popričamo i to će da bude naš odnos do kraja jer ja ne želim da dođem u situaciju da se zagrlim sa njim nakon što se priznali da se jedno drugome sviđamo - govorila je Aneli.

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Joca novinar postavio je pitanje Viktoru Gagiću.

- Koliko ti smeta što Mina u poslednje vreme stalno ljubomoriše na druge devojke - glasilo je pitanje.

- Ljubomoriše non stop. Napočetku je ljubomorisala na Aneli, sad je to prošlo. Ja ništa ovde ne radim, ne dajem nikakav povod - rekao je Viktor.

Autor: N.P.