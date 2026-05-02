BIVŠI STANIJIN DEČKO I ŽANA OMNIA PONOVO ZAJEDNO?! Oštro osudila Staniju, ponizila Asmina kao niko, a sad opet grli Marka Markovića (FOTO)

Stanija Dobrojević privlači veliku pažnju javnosti otkad je učesnica "Zadruge 9 Elite". U Beloj kući stalno se pominje njena bivša emotivna veza sa Asminom Durdžićem, ali i sa drugim muškarcima. Stanija stalno ističe da je materijalno nezavisna i da je u nekim vezama bila finansijski jača, a tada je za primer navodila bivšeg dečka, crnogorskog manekena Marka Markovića.

Pomenuti bivši zadrugar trudi se da drži distancu od Stanijinog učešća u rijalitiju, te se samo jednom javno oglasio i odgovorio na njene tvrdnje. Sada su se u javnosti pojavile fotografije na kojima provodi vreme sa bivšom učesnicom pomenutog rijalitija i svojom bivšom ''vezom bez veze''.

Naime, Žana Omnia objavila je na svom Instagram nalogu fotografije na kojima u restoranu provodi vreme sa Markovićem. Osmehe nisu skidali sa lica, a njegova ruka je čak završila i blizu njenih grudi.

Brzo su krenula špekulacije na društvenim mrežama da ih ponovo povezuje nešto više od prijateljstva.

Oštro govorila o Staniji

Žana Omnija je oštro komentarisala Staniju Dobrojević prilikom gostovanja u emisiji "Pitam za druga".

- Ako mu je mali, kako kaže, ako mu je stomačina ogromna, šta ona radi sa njim u odnosu. Ona njega pita što je ostajao sa njom, da joj kaže ostajao sam s tobom da vratim Aneli. Asmin i Maja su slični. Svaki gledalac je mogao da vidi da je on spreman na sve da stigne do svog cilja. Valjala mu… - izjavila je Žana u emisiji.

Marković odgovorio Staniji

Nakon što ga je bivša prozvala u rijalitiju da ga je tokom trogodišnje veze finansirala, Marko Marković se oglasio i istakao da mu je Stanija Dobrojević branila da radi.

- Ja još nisam upoznao ni sreo toliko ljubomornu osobu kao Stanija. Primera ima koliko hoćeš, ja ih neću iznositi, da je ljubomorna, ako postoji neka merna jedinica za ljubomoru, ne znam koliko bi ona jedinica imala, bolesno ljubomorna. Naša veza je trajala tri godine, slobodno mogu da kažem, a ona koja je nenormalno ljubomorna, ne može niko nikom ništa da zabrani, ali zarad očuvanja i mira u odnosu, da ne bi bilo svađe, drame, prepirke, da ne bi bilo scena koje je znala da pravi, ja sam odbijao stvari. Ja se modelingom bavim i dan danas, za 14, 15 godina sam od toga zaradio solidnu cifru, u današnje vreme velika, ne vidim razlog te ljubomore, jeste mi problem pravila oko modelinga - rekao je Marko Marković za emisiju "Pitam za druga".

