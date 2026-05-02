NAKON VELIKOG POMIRENJA PONOVO KRAJ?! Anđela Đuričić NAPUSTILA GASTOZOV STAN: Dok on luduje po Crnoj Gori, ona spakovala kofere! (FOTO)

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić nedavno su obnovili svoju romansu, ali sudeći po najnovijim dešavanjima, praznike ne provode zajedno. Dok bivši pobednik rijalitija banči u njenoj rodnoj Crnoj Gori, Anđela je uhvaćena kako sa ogromnim koferom napušta stan.

Vest o pomirenju Anđele i Gastoza nedavno je obradovala njihove fanove, međutim, samo nekoliko dana kasnije usledio je preokret. Gastoz je na društvenim mrežama objavio snimke na kojima se vidi kako se provodi za 1. maj u Crnoj Gori, odakle je inače njegova partnerka, ali od Anđele pored njega nije bilo ni traga ni glasa.

Ova njegova objava zaintrigirala je javnost, a ubrzo se na mrežama pojavio i snimak koji je objavila Anđelina drugarica.

Na iznenađenje mnogih, na videu se vidi kako Đuričićeva vuče veliki kofer dok izlazi iz stana. Sada se mnogi fanovi pitaju da li je Anđela Đuričić krenula put Crne Gore kako bi se pridružila Gastozu, ili je pak odlučila da praznike provede na nekoj potpuno drugoj destinaciji, isključivo u ženskom društvu.

Gastozov otac progovorio o pomirenju

Nakon vesti da je rijaliti par ponovo zajedno, oglasio se i Gastozov otac, Đuro Sinđelić.

- Anđela i Nenad su nekoliko puta raskidali i drago mi je da su ponovo zajedno. Ja bih iskreno voleo da mi ona rodi tri unučeta, dobra je to crnogorska porodica."

- Nenad voli da pogleda sa strane. Sećam se jedne Marije koju je on mnogo voleo, velika je to ljubav bila. Ipak, Anđela je super, ali videćemo koliko će to da traje."

Autor: M.K.