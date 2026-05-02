U Elitu stigla šok poruka Alibabine porodice: Maja opet žestoko ponižena, nastao muk! (VIDEO)

Neočekivano!

Ivan Marinković pročitao je čestitke na samom početku proslave svog rođendana, a mnogima je zapala za uvo pogotovo čestitka Asminove porodice.

- Ivane srećan ti rođendan. Hvala ti što našeg sina kritikuješ kada nije u pravu, a i kada je u pravu ga braniš. Pozdrav za Maju, Janjuša, Terzu, Asmina i sve one koji su bili uz njega od početka, a više nisu. Pozdrav od Asminove porodice - glasila je čestitka.

- Želim ti dan koji je poseban kao i ti. Tanja - glasilo je naredno pismo.

- Ivane, srećan ti divan dan želim ti da si uvek srećan - glasila je naredna čestitka od Ivanove podrške.

- Dragi Ivane, srećan ti rođendan neka ti da Bog sve što poželiš. Tvoja Ljilja - glasila je naredna čestitka.

- Srećan ti rođendan Ivane brate moj, znaj da tvoji ljudi misle na tebe. Voli te porodica Vlajić - bila je još jedna čestitka podrške u nizu.

