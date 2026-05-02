NIKAD NISMO BILI BLISKI: Bebica se u potpunosti ogradio od Maje, ona iskazala uverenje da ga je Teodora OKRENULA protiv nje: OVO NIJE NJEGOVO MIŠLJENJE! (VIDEO)

Haos u emisiji ''Sa mesta splačina!''

U toku emisije ''Sa mesta splačina'', potegla se tema o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Ja smatram da Maja uvlači Asmina u problem sa njim. Niko od njih ih ne provocira i ne vrše pritisak na taj odnos. Teodoru i mene su takođe komentarisali, ali ja se nisam mnogo bunio. Na Asmina i Maju realno utiču ti komentari, jer je to realna slika njihovog odnosa - rekao je Bebica.

- Ma...ja neću da dopustim da iko od učesnika govori da je moja devojka ku*va, ne mogu da sedim i da prećutim sve to - dodao je Asmin.

- Asmine, to nije istina. Tebe kada neko ne opsuje, ti psuješ tu osobu. Kada sam ti ja rekla neko moje mišljenje, ti si se veoma uvredio zbog toga - istakla je Kačavenda.

- Bebice, zbog čega si ti rekao da je Maja ''rijaliti je*ačica''? - upitala je Milena.

- Ništa ja novo nisam rekao. Ona je vređala Teodoru. Ona je na osnovu mojih postupaka, navodno mišljenje promenila o meni. Ja nikada sa njom prisan odnos nisam imao. Ako sam se sa nekim družio, to je bila Kačavenda, s njom sam bio blizak. Ja sam veoma jasan, kada je reč o druženju u rijalitiju. Što se toga tiče, ja sam realan - rekao je Bebica.

- Moram samo da demantujem Bebicu za druženje. Da, jeste bio sa mnom najbliži. Nekada smo spavali u istom krevetu. On Slađa Poršelina i ja. Nekada me je branio i kada sam bila još gora nego sad. Smatram da Bebica nema loše mišljenje o meni, ovo je njegovo mišljenje nakon svađe sa Teodorom - rekla je Maja.

Autor: S.Z.