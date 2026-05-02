ODLUKA JE DONETA! Ovom učesniku odabrani žele da vide leđa: On će se boriti za opstanak u Eliti! (VIDEO)

Dali svoj sud!

Učesnici koji borave u kući Odabranih, dobili su zadatak od Velikog šefa da nominuju osobu kojoj žele da vide leđa. Prvi je svoj stav iskazao Terza.

- Bora je osoba koju nikada do sada nisam uvredio, a on je meni izrekao monstruozne stvari. Ja ne spuštam loptu sa njim, kao što je rekla Boginja. Ja ga nisam uvredio nikad, kao što sam rekao. On je najmorbidnije stvari izgovarao, ali sve će na sudu da se reši - rekao je Terza.

- Ja ću nominovati Boginju. Uvek glumi žrtvu. Vređa prva, stalno skače prva. Ona je najveći provokator - kazao je Asmin.

- Nominovaću Daču. Izvrće stalno moje reči i aludira da se ja perem i stalno ima nešto da dobaci kada ja govorim. Prešao je granice i skače mi po živcima, a to je veoma teško - kazao je Filip.

- Mogla bih da nominujem Daču, ali ne želim. Filip je bio dobar sa njim, a onda kada ga je iznervirao, menja ploču. Filipe, ti si težak folirant. Nominujem Janjuša, koji je mene nominovao tokom nominacija Odabranih. Popljuje Staniju, pa onda spušta loptu. Očima prevrće na garnituri, pa joj govori da neće da je vređa - rekla je Aneli.

- Ne znam zbog čega sam ja to folirant, Aneli, nije mi to jasno - rekao je Filip.

- Ovog puta ću nominovati Milosavu. Nije objektivna u komentarisanju mog odnosa sa Asminom - istakla je Maja.

- Luku nominujem. S njim sam imao prošle subote sukob. Izvređao je Teodoru, pokušao je na mene da svali krivicu za to - kazao je Bebica.

- Ja takođe nominujem Luku. Luka je mnogo nervozniji ovih mesec dana. Mislim da ga je sad sve stiglo to što se dešava sa Anitom. Nisu njemu krivi komentatori, nego on sam sebi - kazala je Teodora.

- Sofija je devojka za koju mislim da je sve radila zbog rijalitija i teme, iskreno. Ona se osećala veoma bitnom jer je išla u Šiša bar, tripovala je neku važnost. Međutim, nominujem Kačavendu. Mislim da je okrenula leđa Sofiji - kazao je Ivan.

Odabrani su kao nominovanog izabrali Luku Vujvića.

Autor: S.Z.