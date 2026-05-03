Sasule sve jedna drugoj u lice: Stanija podsetila Aneli da je Asminu prešla preko svega, čim je bila sa njim u krevetu, ona zapenila, usledile prozivke (VIDEO)

U toku su Nominacije, a takmičari večeras biraju između Stanije Dobrojević i Anđela Rankovića.Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Aneli Ahmić.

- Ovo mi je smešno što Asmin hoće sa Anđelom da se druži, što se tiče Stanije, dok me ne dira, ne diram je, ali me je dirala i čačkala, deluje mi da si namerno otvarala stare teme, pominjala si mi hotel, iako znaš da to meni ne odgovara, nekako si me skrnavila sa Lukom i Asminom, i smatram da svo troje nosite krivici i koristili ste tu priču da bi mene skrnavili - rekla je Aneli pa je dodala:

- Što se tiče tebe, mene i Asmina, ne zanimate me, mene ne zanima on za sto života, a ni ti jer je ovo vaše. ja sam svoju priču ispričala odavno, a on je nastavio. Moram da ti kažem da si njemu bila devojka, a ja sam vezana za monstruma zbog našeg deteta. Ne želim da te komentarišem niti da te mešam, moja bol je moja bol - rekla je Aneli.

- Ja nisam znala da ti postojiš - dodala je Stanija.

- Znam, ali si uvek u toj priči, iskreno izbegavam da te komentarišem - dodala je Aneli.

- Što se tiče mog bivšeg druga, naš odnos je sada dobar, deluje mi je ga je Stanija izdvojila je se družio sa mnom, a meni je to delovalo kao peckanje. Sa njim ne želim da se svađam, on je meni drag i sigurno ćemo popiti kafu napolju, mi nemamo zle krvi, stalno se smejemo i to što smo se posvađali nam je smešno.Družimo se od početka, i naravno da ostavljam njega - rekla je Aneli.

- Ovi ljudi su u fazonu, svi smo naši samo jaši, ali ja takva nisam. Ja Anđelu ne dajem na značaju, a mene ovde ne jede tema, svako radi za sebe. Jesam ja njega nahvalila, ali bolje da me ne muva više, jer on hoće da pije kafu sa likom koji me je vređao. - rekla je Stanija i dodala:

- Mene je njen bivši izlagao da ona ne postoji, a ona mene ne treba da krivi, jer ja nisam znala da ona postoji, ona meni ne bi bila kriva. - rekla je Stanija.

- Ja tebe ne krivim, ja tebe samo vezujem za priču - dodala je Aneli.

- Mene vi ne zanimate više, vi imate vašu priču - rekla je Stanija.

- To je sve gotovo, osim priče oko deteta, ali deluje mi da ga dete ne zanima - rekla je Aneli.

- Moram da kažem da meni sve to deluje kao dogovor vaš, možda grešiš - rekla je Stanija.

- To mogu i ja da kažem da je dogovor tebe i Asmina što ti je vređao brata - rekla je Aneli.

- To ko pomisli je monstrum, a šta si ti njemu sve prešla - dodala je Stanija.

- Možda si i ti monstrum - dodala je Aneli.

- Ovi ljudi pričaju o meni, a ponašaju se kao da ne kažem šta, a šta su oni radili sve - govorila je Stanija.

- Ti si sujetna - govorila je Aneli.

- Hotel je pečat tvog učešća, srozala si se Aneli, meni je porodica svetinja, a ti si svoju popi*ala kada si legla sa njim u hotel - govorila je Stanija.

