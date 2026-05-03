Došla si da nama skidaš maske, a skinula si sebi: Luka ispljuvao Staniju kao niko, jedva dočekao da je urniše! (VIDEO)

U toku su ''Nominacije'', a takmičari večeras biraju između Stanije Dobrojević i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Filipu Đukiću:

- Stanija postalo mi je mnogo naporno i počelo je mnogo da me smara što sve izveštačeno radiš i nemaš nikakvu spontanost. I dalje stojim pri tome da si svesno ušla da Maju isprovociraš znajući kakav je Asmin, ali i dalje to radiš. Meni si isto pokušala par puta da podbodeš da nisam za ozbiljnu vezu, pa mogao sam i ja tebe da pecnem za Onlyfans. Ti gledaš sve sa visine kao da si ti Bogom dana ovde - rekao je Filip.

- Anđelo mislim da smo u vezama malo kritični jer dajemo previše sebe, a to za ovaj prostor nije baš dobro. Mi smo top od početka, a kad sam pred ulazak potpisao imao sam u glavi da ću biti kao ti u ovoj sezoni, ali sve je otišlo u k*rac. Ja nemam šta da ti zamerim, drago mi je što smo bliži nekako - rekao je Filip.

- Kada uporedim Filipa i Anđela mislim da je Anđelo folirant. Deluje mi da ne želiš ovde sa devojkama da budeš da se ne bi prikazao u lošem svetlu. Stanija, prosula si se ovde apsolutno to moraš da znaš. Skroz sam promenio mišljenje o tebi, a ovde smo gazili sve devojke za Švajcarsku i tako dalje, a tebi niko ništa ne kaže za Only fans. Kad sam ja spomenuo Noru svi su skočili na mene, a ti kad kažeš Nora onda ti svi ćute Došla si da skidaš maske, a skinula si sebi. Ostaviću Staniju - rekao je Luka.

Autor: N.B.