Ostrašćenost ga ne popušta: Ivan s osmehom izvređao Anđela, on ostao potpuno imun na provokacije! (VIDEO)

Svaki put isto!

U toku su ''Nominacije'', a takmičari večeras biraju između Stanije Dobrojević i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Ivanu Marinkoviću:

- Stanija je ušla naštelovana u ovu sezonu, nije ravnopravno da se takmiči sa svima. Nije toliko taktična i nije napravljena da može da se šalta, već namerno pominje neke stvaro da vas iziritira. Priča ti je već viđena, a primetio sam da tebi baš bodu oči Asminove prljave čarape i definitivno nisi ravnodušna prema njemu - rekao je Ivan.

- Ivan mi je malopre pružio ruku jer sam rekao da je bio mažen i pažen u detinjstvu. Ti nas ne ložiš, naložen si od takmičara da si dobar. Ja imam njušku i nanjušim da si najveće g*vno koje je ušlo u rijaliti. Ti toliko planski i dobro to radiš da uspeš da obmaneš ljude. Ne smeš nikome da kažeš ništa u lice, šta te toliko iziritiralo što ti Dača kaže da si p*čka? Ti istreseš m*da na najslabijem, ti si s*sa najobičnija. Izrastao si u degenerika, ti si egoista i s*sica najobičnija - rekao je Ivan.

Autor: N.P.