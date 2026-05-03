AU, KAKVA NOĆ JE IZA NAS! Aneli i Maja pokazale okorelu sujetu prema Staniji, Kačavenda BRUTALNO zaratila sa Anđelom, a voditeljka Ivana Šopić saopštila je ko će se ove nedelje boriti za OPSTANAK u Eliti!

Tokom noći za nama, učesnici Elite su imali priliku da iskažu svoj stav o ovonedeljnim potrčcima, Staniji Dobrojević i Anđelu Rankoviću. Mnogi su čekali taj trenutak, kako bi izneli svoje stavove o njima kao osobama, kao i njihovom učešću u ''Eliti 9''. Na samom kraju večeri, voditeljka Ivana Šopić je otkrila koga su nominovali Odabrani učesnici, kao i ko je dobio najmanju podršku publike.

Asmin Durdžić je prilikom svog izlaganja istakao da se ne kaje zbog gnusnih uvreda koje je do sada izrekao Staniji Dobrojević, a u trenutku kada je Anđela Rankovića pozvao na kafu, u znak dobrog odnosa, na njenom licu se videlo nezadovoljstvo.

Tokom ''Nominacija'', Aneli Ahmić je iskoristila priliku da se posebno obrati i kaže kakav stav ima prema Staniji Dobrojević. Međutim, tokom svog izlaganja i popinjanja svega, što joj smeta kod njene ljute suparnice, Dobrojevićeva je rešila da je podseti, da je nako n svega što je izrekla za Asmina Durdžića, legla s njim u krevet i tada pogazila sve svoje reči.

Maja Marinković, nije krila svoju sreću dok je iznosila sve što misli o Staniji Dobrojević. Ona je usled iznošenja svog mišljenja iznela brojne uvrede na njen račun, dok je Anđela Rankovića vinula u nebesa.

Milena Kačavenda bila je veoma žestoka u iznošenju svoje nominacije, te je tako, usled toga, došlo do brutalnog sukoba sa Anđelom Rankovićem.

Nenad Macanović Bebica, jedva je dočekao priliku da iskaže poštovanje prema svom bliskom drugu Anđelu Rankoviću.

Anđelo Ranković ušao je u sukob sa Dačom Virijević, jer je Virijević njega opisao kao foliranta, te je došlo do teških reči.

Teodora Delić otkrila je da je detektovala visoku količinu ljubomore Asmina Durdžića prema druženju Anđela Rankovića i Stanije Dobrojević.

Voditeljka Ivana Šopić je otkrila da sa Stanijom u izolaciju ide Luka Vujović kojeg su nominovali odabrani.

- Prvi koji je bezbedan je Pop, Vanja Prodanović takođe može da sedne, Vanja Živić i Murat, Sunčica je nominovana - rekla je Ivana.

