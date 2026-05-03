TO JE PROMENILO TOK NAŠIH ŽIVOTA! Dejan Dragojević prizna da mu uloga stica posebno prija, pa se osvrnuo na odnose unutar njegove porodice!

Sve je na svom mestu!

Pobednik ''Zadruge 5'', Dejan Dragojević, učesnik čija je životna priča obeležila jednu sezonu rijalitija, vratio se na male ekrane, kako bi specijalno za kameru emisije ''Premijera vikend specijal'', otkrio šta se dešava na njegovom privatnom polju, ali i kako bi prokomentarisao brojne druge teme.

Postao si stric, to je jedna od najpozitivnijih stvari koja ti se desila u poslednje vreme, je l' tako?

- Da, naravno. To je nešto što je napravilo nešto posebno, kada je reč o našoj porodici. Nije dosadno i monotono u našu porodicu, David je postao otac i veoma sam srećan jer nam je došla prinova. David i Tamara veoma često putuju, gledao kad su tu da budemo stalno sa njima. Bebac je još mali, kad napuni dve godine, onda krećem ja. Jedva čekam da ga vodim, da pričamo, bacamo fore. Kada je reč o bebama, mislim da sam trapav za te neke stvari.

Sada je u vašoj porodici sve idealno, ali nekada nije bilo. Kako je kada se prisetiš tih manje lepih trenutaka?

- Pet godina smo vodili neki medijski rat. Vreme koje smo izgubili ne može nikako da se vrati, to je činjenica. To neko vreme nas je naučilo da se ophodimo drugačije jedni prema drugima, to da. Mislio sam da sam najpametniji bio kad sam imao dvadeset jednu godinu, ali vreme me je naučilo da naučim da poslušam savet druge osobe.

Koliko si se ti pokajao zbog toga?

- Kajem se stalno, iskreno. Mi smo tada bili svi na stubu srama, kao porodica, jer smo prvi bili i ekranizovani kroz ceo taj problem. Danas, neke stvari su se promenile, verujem da svaka druga porodica prolazi kroz neki takav problem. Ove nove generacije koje su u potpunosti nenormalne, većinski ne postoje zdravi odnosi. Postoje, ali su retki. Drago mi je jer su ljudi koji su ogovarali moju porodicu, doživeli neke slične stvari. Mogli su da osete na svojoj koži, ono što se dešavalo u mojoj porodici.

Oko čega te danas roditelji najviše kritikuju?

- Ja sam neko ko voli da razglaba i vodi rasprave. Takav sam, zato roditelji meni imaju više prostora da kažu sve što im smeta. Moj brat David i Sestra Suzana su malo zatvoreniji, kod njih nije baš tako.

Autor: S.Z.