POSTIO SAM SVE POSTOVE, IŠAO U DŽAMIJU, A ONA NE: Dejan Dragojević demantovao da je zbog bivše supruge promenio veru, pa otkrio kako je svojim roditeljima priznao da je preduzeo ovaj korak!

Stavio sve karte na sto!

Reporterka emisije ''Premijera vikend specijal'', Sara Avramović, obavila je razgovor sa pobednikom ''Zadruge 5'', Dejanom Dragojevićem. On je u ovom iskrenom razgovoru, progovorio o porcesu promene vere, te je i otkrio kako je do toga došlo.

Javno si govorio o procesu promeni vere, šta te je motivisalo da to uradiš?

- Nikada nisam bio kršten. U mojoj kući se slavio i katolički i pravoslavni Božić. Nikada nisam imao veru. Uglavnom, porodično smo obeležavali praznike. Kada sam se vratio islamu, kako muslimani kažu, sad će osam ili devet godina. Ljudi vode raspravu oko toga da ja treba da budem pravoslavac. Imaju pravo na to, ali smatram da je najvažnije da čovek bude vernik. Ako dušu ne nahranite, džaba su avioni, kamioni. Ako imate sve, uvek će vam nešto faliti, a ako ste siromah, bićete zavidni. Ista sam osoba, samo sam vernik i to ispunjava. To je odabir koji mene hrani.

Mnogi su tvoju odluku, povezivali sa tvojom bivšom suprugom, kako reaguješ na to?

- Znam da neki ljudi to misle i da je tako, ja sam zbog nje počeo da istražujem šta je to, ali zbog nje nisam doneo odluku da prihvatim islam. Niko ne može da te natera da veruješ u nešto na silu. Trenutno, imam veliko znanje o islamu, što znači da ništa nije na silu. Pre sam takođe verovao da postoji Bog, samo sam se pronašo u ovoj veri.

Šta je ona svojevremeno govorila o tome, da li joj je bilo drago?

- Ne mogu da se setim. Sigurno da joj je bilo drago. Ja sam postio sve postove, Ramazan, ona nije. Ja sam bio u džamiji.

Šta su tvoji tada rekli?

- Pa...ništa, ja sam mami saopštio da idem u Saudijsku Arabiju, moji nisu mislili da je to tako ozbiljno. Ona na početku nije možda mogla da prihvati. Kada je ona videla uplatnicu, tada je shvatila. Pitala me je zašto nisam javno pričao o tome, kad sam bio u ''Zadruzi 5'', ali ja nisam imao potrebu da to javno pričam. Klanjao sam se, neki učesnici su to tad videli, a neki ne. Neki nisu hteli da poveruju, to je njihova stvar. Hvala Bogu, nikada nisam imao problem s tim, kada sam rekao da ću da zidam džamije po Srbiji, tada sam izazvao veliki gnev ljudi. Neki su me zamrzeli tada, neki me zavoleli. Da sam išao postepeno u priznavanju, bilo bi drugačije možda, ali sad je sve kako treba, nema svinjetine na mom stolu, samo piletine. Ima, ali u drugoj šerpi. Jedna je moja, a druga je od članova moje porodice. Svi se pitaju, koje veroispovesti bi bilo moje dete. Ne zanima me, neka bira sam.

Kako je tvoj otac prihvatio tvoju promenu vere?

- Odlično, on je prvi znao, još dok sam bio u Bosni. On je došao, sedeo sam na terasi. Kreće sezam, poziv za klanjanje, a ja njemu treba da idem do džamije, a onda sam mu rekao ''moram nešto do džamije, pa se vraćam''. On je već tada shvatao. Možda mu tada nije bilo pravo. Možda je od Bosne, do Futoga, udarao glavom, ali dobro, to je druga stvar. Svakako, bilo je sve u redu u našem odnosu posle toga.

Autor: S.Z.