SPEMAN DA STANE NA LUDI KAMEN! Dejan Dragojević priznao da će odvesti svoju devojku Jovanu pred oltar, pa otkrio koliko mu je bilo teško da nakon propalog braka nastavi dalje!

Dejan Dragojević progovorio je u emoisiji ''Premijera vikend specijal'' o emotivnom brodolomu koji je doživeo tokom ''Zadruge 5'', te nije krio da je nakon preljube svoje tadašnje supruge, imao veliku poteškoću da nekom drugom pokloni svoje poverenje, ali se to dogosilo, kada je u njegov život ušla, njegova sadašnja partnerka Jovana.

Da li je tvoj odnos tvojih roditelja i tvoje bišve supruge, ikada bio kako treba?

- Jeste. U početku je sve bilo kako treba. Na početku su se dešavale neke čudne stvari, ali je sve bilo kako treba. Mi smo ušli u rijaliti, nisam znao šta su fanovi, šta hejteri. Imali smo jednu babu, koja nam je na kapiji u kući visila, onda pored toga imaš komentare koji mogu da utiču na odnos unutar porodice. Eto, upadneš u neki vrtlog, koji eskalira. U rijalitiju postoje neki ljudi, koji su upoznali partnere koje vole. Ti ljudi su se sačuvali kasnije od komentara i ljudi.

Da li te je bivša supruga kontaktirala pre nego što je otišla u Ameriku?

- Ne, nikada. Ja sada nemam nameru da nekog komentarišem loše. Ja sam i rekao da će nakon ''Zadruge 5'' imati ravnu liniju, prema svemu tome što se desilo i tim ljudima.

Koliko ti je bilo teško nakon preljube da poveruješ u ljubav?

- Veoma je teško. Nisam verovao, ipak sam mislio da ću potencijalno naleteti da neku ženu, kakva mi ne treba. Međutim, upoznao sam moju Jovanu. Mi smo se dopisivali mesec dana, prijala mi je, a potom sam sebe samog regulisao i shvatio da nisu svi isti. Ako je jedna osoba loša, ne znači da su sve loše. Opustio sam se, sada smo Jovana i ja skoro četiri godine zajedno. Ona je moguće imala dobar pristup meni, verovatno me je to oslobodilo. Da je ona možda hrlila ka medijima ili nečemu, možda bih se ja povukao. Ona je devojka koja ima posao, zdravstveno, sve. Znala je na koji način i kako da mi pristupi.

Da li zo znači da možemo da očekujemo svadbu?

- Pa moguče, da. Venčanje će biti, sigurno. Sve u krugu porodice, da. Svadbe ne voli. Kod kuće napravimo ručak, dođe matičar.

Autor: S.Z.