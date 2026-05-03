DOBIJAO SAM PRETNJE SMRĆU: Dejan Dragojević otkrio da je bio meta sajber nasilja, pa priznao da je njegova devojka stojički podnela komentare koje je dobijala: MOGLA JE DA SE OKRENE I ODE, ALI...

Priznanje da se okrenuo islamu, izazvalo je oprečne komentare, a neki od njih, išli su u ekstrem, kako Dragojević navodi.

Pobednik ''Zadruge 5'', Dejan Dragojević, otkrio je u emisiji ''Premijera vikend specijal'', kako je njegova devojka prihvatila saznjaje o tome da je promenio veru, te je otkrio da je upravo zbog toga, on bio na meti brojnih uvreda.

Da li je Jovana odmah promenila tvoju promenu vere?

- Ja sam s njom tek počeo da se zabavljam, par meseci nakon toga sam otišao u Saudijsku Arabiju. Ja sam tada dobijao pretnje smrću. Svaka joj čast jer je ostala pored mene. Ona je uz mene dobijala najveće uvrede. Mogla je da se okrene i ode, ne znam kako je to izgurala. Evo, i dan danas umeju ljudi da me vređaju.

