Naleteo sam na jedan intervju, bio je MONSTRUOZAN: Filip Car otkrio da je konačno dugo solo, pa se osvrnuo na podršku koju javno dobija od Dejana Dragojevića (VIDEO)

Bivši rijaliti učesnik Filip Car u uživo uključenju sa Jocom novinarom u emisiju "Premijera Vikend - Specijal", otkrio je sve detalje iz svog privatnog života, ali se osvrnuo i na pobednika "Zadruge", Dejana Dragojevića!

Filip Car je, naime, ovom prilikom, otkrio da je slobodan, što je i najduži period da nema lepšu polovinu.

- Slobodan sam. Možda je ovo najduži period da sam slobodan, ali bilo mi je potrebno, dostaj e bilo odnosa koji su teški, koji su ostavili traumu i trag na mene. Bilo mi je potrebno da se iščistim. Sam sam, nemam nikoga. Iz meseca u mesec pomislim da li je moguće da toliko izdržim da nemam ni kombinaciju, avanturu... Tako mi je prijalo, nemam nikoga. Imam par devojaka na TikToku sa kojima volim da se šalim, igram, zezam se, pa ljudi misle da flertujem ili imam nešto. Nije, stvarno sam sam, slobodan. Valjda će Bog i meni poslati pravu - rekao je Car, a onda je nastavio:

Ima jedna što mi se svidela, ali živi daleko, u Švedskoj. Ona je doktorka, život joj je drugačiji. Mislim da je ipak daljina problem, ali ne znam... Samo neka dođe u pravom momentu, u pravo vreme, a ne da silim iz veze u vezu. Rijaliti mi je napravio problem, ne mogu da se napolju zaljubim, a u sezoni posle petnaest dana! Ljubav mi se napolju ne može desiti, verovatno je u meni problem. Doći će sve to u pravo vreme, kad treba doći.

"Dejan je doktor, jako je inteligentan"

Dejan Dragojević, njegov doskorašnji ljutiti rival, nedavno je za medije izjavio da na Filipa Cara ne gleda kao pre, već ga je nazvao doktorom rijaltiija, te je tako Car sada dao svoj sud kada je ova Dragojevićeva izjava u pitanju.

- Da sam tata rijalitija, znao je on i onda, ali nije to mogao tad da kaže. I ja to smatram za njega, kada je rijaliti u pitanju. Doktor je, jako inteeligentan. Nikada nisam krio da je jako inteligentan, što se rijalitija tiče je prepreden igrač. Mi smo klasa, ovo sad mnogi, čast izuzecima, nije to naša liga. Svađali se, voleli se, nebitno, mi smo bili opet neka klasa, ljudi koji su umeli da se posvađaju, zaplaču, nasmeju, a da bude stvarno - rekao je on i nastavio:

Rekao je on to više puta, čuo sam da priča o meni u superlativu i da ističe te stvari... Ja Dejanu verujem kao lajnskom snegu, nije mi baš od poverenja (smeh). Mislio je to, nego zna on malo da ga prebaci, da danas misli ovo, sutra ono, ali u suštini mii smo se privatno čuli u jednoj situaciji, ima dosta od toga. Privatno smo popričali, spustili loptu.

Ali, kako kaže, nije mu se dopala Dejanova izjava kada je reč o njegovoj ćerki, Leoni.

- Naleteo sam na jedan intervju koji nisam video, gde je bio monstruozan. Ne preže kada s nekim ima problem, ulazi u preduboke stvari, porodice, decu...To mi se nikako nije svidelo, taj intervju je bio katastrofalan. Ok, tada smo bili loši, ja pričao o njemu svašta, on o meni, ali o mom tek rođenom detetu pričati na takav način, spominjati ljude bliske meni... Jako, jako ružno. Uvek sam na oprezu kada je on u pitanju, na pristojnoj distanci. Za rijaliti je tata-mata, namazan, zna da priča, inteligentan, sposoban, dobar suparnik. Ja volim to, daj kada već imam neprijatelja, da je kako treba, a ne te mule, što ne znaju dve prostoproširene. Što se njega tiče, jing i jang, i dobro i loše - dodao je Car u uživo uključenju u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

Autor: Nikola Žugić