Taki je provodadžiše, naslikava je svojim prijateljima: Car nikad oštriji, udario nikad žešće po Maji Marinković, pa progovorio o Staniji: Namazana je... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Filip Car, prilikom uključenja u uživo program u emisiju "Premijera Vikend - Specijal", progovorio je o odnosu sa rijaliti zvezdom Stanijom Dobrojević, ali i o učešću svoje bivše devojke Maje Marinković, kao i Aneli Ahmić.

- Mnoge je iznenadilo to što smo Stanija i ja u dobrom odnosu nakon rasprava i svađa javnih koje su se desile. Desilo se spontano da sam je pohvalio, ona mene, razmenili koju poruku, čuli se privatno. Dao sam joj podršku. I kad nisam u rijalitiju, ja rijaliti volim, mene je rijaliti izgradio. Najviše mrzim rijaliti ighrače koje je stvorio rijaliti, a glume da je to ispod njihovog nivoa. Nemoj da pljuješ u bunar iz kog si vodu pio i koji te je napravio... I kad neko ulazi u rijaliti, a ja nisam učesnik, volim da to bude još jače i žestoko... - ističe Car i nastavlja:

- Iznenadila me je pozitivno zato što je borbena, mislio sam da će se samo naslikavati, libiti ući u sukob, raspravu. Iznenadila me pozitivno, vidim da je ratoborna, bori se za sebe, nebitno da li je u pravu ili ne. Volim da kada neko uđe da da sve od sebe, da zastupa svoje stavove, stoji iza svojih stvari u ratovima - rekao je Filip, pa je dodao:

Mislio sam da će se pomiriti ili da će nastati još veći problem. Unapred sam joj rekao kakav može biti epilog sa Majom. One nisu iskrene prijateljice, Stanija je bila ljubomorna na Maju, a ja znam da je Maja protiv Stanije najgore pričala. Kakvo je to prijateljstvo kada kažeš za svoju prijateljicu:"Ona je zgodna, ali u faci je ovakva, onakva, ona radi ovo, ono". Moj prijatelj kad ima uspeh, kao da ga imam ja! Ja to volim, kao da se meni dešava. To je prijateljstvo, za svog pravog prijatelja neću jednu ružnu reč reći. Kako možđe biti pravo prijateljstvo ako ideš da se slikaš njenim bivšim, da se slikaš, izlaziš... Marko Marković, sad završila sa Asminom.

"Taki nju provodadžiše, naslikava je svojim prijateljima"

Car se, ovom prilikom, osvrnuo i na odnos Takija Marinkovića i njegove ćerke, Maje.

- Da Taki nju provodadžiše, da je naslikava svojim prijateljima, daje na video poziv... Koliko puta sam bio sa njom kada je zove Taki, kaže: "Vidi mog druga, obavezno mu se javi kad dođeš u Crnu Goru, zaprati ga", nije ona konj za trke pa da je tako pokazuješ, ona ti je ćerka! Pa, Peca i on su bili dobri, pili kafu. Nije ona samo otela muža svoje drugarice tada, već i prijatelja od svog oca - rekao je Car, a onda je progovorio o Staniji:

Stanija je namazana, skenirala ga davno, nego šta će, slobodna, on se trudi, šalje, daje... To su takvi likovi. Papak je gori nego atomska bomba. Papak nekad dobro dođe, uzela cura lovu, koristilo se... Jedino je Asmina volela Aneli jer je sa njim dobila dete. Mislim da ga sada ne voli, ali kad s nekim imaš dete, slagao se ti sa njim ili ne, voleo ili ne voleo, ti uvek imaš osećaj da je taj neko tvoj, žao ti je kada mu je loše, želiš mu sve najbolje. Govorim iz svog iskustva, s majkom svog deteta u ljubavnom smislu nikad ne bih imao ništa, ali teško bi mi palo da joj se dešavaju neke ružne stvari, gledaš tu osobu kroz dete. Staniju baš briga, ova Maja samo da ima nekoga, da ispuni svoje da je glavna tema, ko je bitan, da ima intimne odnose... Povređuje druge ljude, ona živi od toga da drugi pate, da je ona iznad nekoga. Gleda da povredi, da druge pate, to joj je duševna hrana, uvek je to radila. Da li Luna zbog Marka, Aleksandra zbog Filipa, Anđela zbog Zvezdana... Bitno je da su druge povređene, da je ona iznad njih.

Kada je reč o Aneli Ahmić, kojoj je u više navrata poslao čestitke, pa i poklone podrške u "Elitu 9", Car ističe da mu je ona vrlo zanimljiva.

- Aneli mi je zanimljiva, simpa... Lik mi je drag! Optuživali su me da sam to radio zbog Maje, to sam i ranije radio, a šta je tad bilo? Ja svoje drage ljude napolju volim počastiti, kupiti nešto, iznenaditi, isto i u rijalitiju - rekao je on i dodao:

Bilo bi interesantno da zadnjih mesec-dva Maja nije tamo, pa da vidimo razvoj situacije između Asmina, Aneli i Stanije, što nije isključeno. Ova sutra može da bude diskvalifikovana, pa ćemo videti. Aneli greši jako što srlja, šta će joj sada Đukić? Super lik, gotivim ga, ali ne zna se postaviti za sebe, nema muški stav. Šta će joj srljanje u tim odnosima Anđelo, Đukić... Ne možeš u jednoj sezoni 14 različitih emocija osetiti. Ona mi je draga, simpatična, ali moram reći kritiku za nekog ko mi je drag, simpatičan. U tim odnosima srlja. Mislim da je polupana, dugo je unutra, u rijalitiju, emotivno je polupana. Treba joj dobar, dugačak odmor, porodica, ćerka, da sve sedne na svoje mesto. Ona iz svoje povređenosti i polupanosti to radi. Ona i Stanija mogu gospodski rijaliti privesti kraju, malo da dignu ručnu, posvete se sebi. To joj je mana, to je falinka.

Autor: Nikola Žugić