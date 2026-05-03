Bila je i sa starijim čovekom od Daneta: Car otkrio šta je sve saznao o Sofiji, pa obrisao patos s njom: Ona je kao pijavica, kada... (VIDEO)

O aferi Sofije Janićijević i Daneta (70) bruji čitav region, a kako ona i dalje negira da je imala bilo šta više od prijateljstva sa ovim čovekom, ovu temu je prokomentarisao i Filip Car!

Filip Car, naime, nije štedeo reči u uključenju u "Premijeru Vikend - Specijal" kada je reč o ovoj nikad aktuelnijoj temi.

- Blam, blam živi! Ne priznaje svoja dela, video sam njen i Darkov razgovor, izludela je Darka. Ona vidi kroz voditelje, ali ona se hvata na za onu slamku spasa kao: "možda blefiraju". Pravi ljude budalama, pa budi gnev. Reci istinu, pa makar najgora bila, pa se može i zaboraviti. Dolazi do ovakvih stvari da niko nema lepu reč za tu devojku - rekao je Car, te je dodao:

Pojaviće se tu i osoba koja je starija od Daneta, s kojom je Sofija imala nešto. Javila mi se neka osoba bliska Danetu kada sam Daneta objavljivao. Sve te devojke koje su se bavile tim najstarijim zanatom, i to materijalno, koje su tako dolazile do egzistencije, neće da ide dečko od 22 godine, nego stariji ljudi...Čak sam za Daneta čuo da je nije tako pikirao, već je bio podrška, a ona je inicirala na tome, na tome da se nađu i tako dalje.

Kada je reč o intimnom snimku Sofije i Daneta za koji Nena Opozicija, ali i neki bivši učesnici Elite tvrde da su videli, Car pak, kaže da do njega isti nije došao.

- Nisam, nisam video, a nije me ni zanimalo da vidim. Kada mi se Nena javila, nije me to zanimalo, nisam hteo ni da vidim te neke dokaze. Ja mogu da pričam o onome što ispliva, ali da ja nešto radim, nisam taj tip! Ja znam kako funkcionišu devojke tog tipa i kako one uopšteno funkcionišu. Ne mogu da kažem da mi je to sada uvau ili nešto, kada smo pričali o Ivi Grgurić i kavezima...Ne shvata ozbiljnost situacije i pokušava na sve načina da se iskoprca iz te situacije, a jedino je mogla da kaže da je bilo tako, tako i tako...To su kao pijavice, kada oseti da može, dok ne popije krv na slamku, ne staje! Mogla je da kaže: "Pogrešila sam, nisam dobro materijalno stajala, našao mi se kao podrška, videla sam da mogu, nije lepo" i eto, zatvoriš priču, tri dana bi se pričalo i stalo bi - ističe Car, a potom je prokomentarisao Terzino ponašanje:

Znaš šta, nije Terza neka jaka ličnost, da to ima neku težinu i to...To je, ono, ne znam šta bih rekao, Terza se usr*o i bez Sofije, ono što je uradio devojci koja je bila trudna. Nije trebao da uđe u rijaliti, ali kada je već ušao, trebalo mu je učešće biti drugačije. Svi su oni plitak potok!

Autor: Nikola Žugić