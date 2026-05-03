Oglasio se Sani Dobrojević: Pogledajte šta radi Stanijin brat dok ga Asmin Durdžić najstrašnije pljuje u Eliti 9

Otkako je Asmin Durdžić ušao u vezu sa Majom Marinković, skoro svakodnevno ulazi u žestoke sukobe sa svojom bivšom verenicom Stanijom Dobrojević, te tako neretko vređa njenu porodicu, ali i njenog brata, koji se sada oglasio na svom instagram profilu!

Sani Dobrojević, Stanijin rođeni brat, već neko vreme unazad na svoj račun trpi uvrede od strane bivšeg verenika svoje sestre u "Eliti 9", a ovim povodom se još uvek, nije zvanično oglasio.

Sani je, naime, tokom dana objavio fotografije sa Bukulje, planine u Srbiji, gde je rešio da planinari, a tamo je vreme proveo sa svojim psom, kog je, takođe uslikao, a ono što je poznato jeste da je Sani veterinar.

"Može da primi ovu džukelu i da mu vakcinu protiv besnila"

Podsetimo, Staniju su u petak uveče savladale emocije, te je tako zaplakala zbog uvreda koje je Asmin uputio na račun njenog rođenog brata, Sanija.

- Kako se osećaš kada priča da je tvoj rođeni brat izgubio svaku dlaku zbog svoje sestre Stanija k*rve - pitao je Darko.

- Dečko je dobio alopeciju, od traume iz detinjstva ostao je bez kose. Da ima kosu opala bi mu sada kada vidi kakvom čoveku sam dala pristup svom životu. Nadam se da moj brat ovo ne gleda. Može da primi ovu džumaru i da mu daju injekciju protiv besnila. Ne znam kakve otrove ova džumara iz Linca pušta, uhvatilo ga je neko besnilo. Ovo je moja najveća sramota u životu. Hvala Bogu ovo je moj spas, ja sam izašla iz ovoga. Govorio mi je da prodam svoj penthaus, auto koji sam odplatila, terao me je da se venčamo na papiru. Ko zna šta bi mi ovaj prevarant uradio - rekla je Stanija.

-Priznala si da se Asmin i Maja hrane tvojim suzama i bolom - dodao je Darko.

- Samim tim da su ušli u vezu nakon 30h nakon mog ulaska, da mi na doku dolaze i jedu. Maja ne skida oči sa mene. Imaju to zlo i jedno i drugo u sebi - rekla je Stanija.

Autor: Nikola Žugić