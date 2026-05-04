Noć žestokih raskrinkavanja: Stanijini procenti napravili opštu pometnju u Eliti, Sofija otkrila da joj je Dane (70) bio eksperiment, a Maja oblatila Alibabu!

Noć iza nas obeležila je emisija ''Izbacivanje'' koju iz studija vodi Dušica Jakovljević dok u Šiša Baru sa takmičarima razgovara voditelj Darko Tanasijević.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u Šiša baru Asmina Durdžića sa kojim je porazgovarao o njegovim ljubavnim promašajima, a posebno su se osvrnuli na Staniju Dobrojević.

- On meni dobacuje neke gluposti, pa sam ja sinoć zagalamio. Ne želim da imam treću osobu u vezi koja mi ide na živce. Juče sam joj rekao da meni ne treba ona trakva u vezi. Previše sam dozvolio neke stvari, ali to sam radio svesno da bih je smuvao. Juče sam dobio čestitku od mojih, ne trebam sebi da dozvolim to da me neko toliko razljuti. Maji sam rekao da mi ne treba ljubav ako nema poštovanja. Ja sam Aneli ostavio zbog nepoštovanja, a tako bi bilo i sa Stanijom napolju da me nije poštovala. Mi smo tek mesec dana u vezi. Poslednjih dana jeste bolja, ali ona je mnogo ljubomorna i to je problem. Pada mi u očima ako ljubomoriše na Milosavu - rekao je Asmin.

Dok su u toku intervjui u Šiša baru sa Darkom Tanasijevićem, ostali takmičari su iskoristili priliku da se okupe i ispričaju svoje životne dogodovštine, ovaj put u centru pažnje našao se Marko Janjušević Janjuš.

- Sećam se kad sam bio kod neke devojke u Pančevu, reko ja moram do wc, sam ja i ona u kući, dignem ja onu dasku, a ono g*vno u wc šolji. I to g*vno baš neko čudnovato. Smučilo mi se. Ajde da ima nekog u kući pa da mislim da je mama s*ala - ispričao je Janjuš.

Voditelj Darko Tanasijeviće ovaj put u Šiša bar je ugostio je Aneli Ahmić kako bi porazgovarali o odnosu sa Stanijom i Asminom, a usput i o Filipu Đukiću.

- Ja sam na svojoj nominaciji htela da budem što kraća, nisam htela ništa da produbljujem. Ona traži sukob i priču. Ja dosta puta pokušavam da ne komentarišem. Ona se digla i rekla da sumnja da postoji neki dogovor između mene i Asmina. Ja sam neko ko ima dete sa ovom budaletinom. Nju boli briga, ona će otići kod Jevreja, a ja ću se opet provlačiti sa mojim detetm, porodicom. Veštački je izazvala konflikt, želi kavgu. Ako želi dobiće - reka je Aneli.

Maja Marinković progovorila je o burnim dešavanjima sa Asminom Durdžićem i njenim ljutim rivalkama.

- Naljutila sam se jer je nešto opsovao u svađi i ja sam onda obukla gaćice i provocirala. Nisam ja ljubomorisala, on je meni. Zvala sam Murata da me izmasira, ali je problme što sam u tom izanju išla kroz kuću. Dogovorili smo se da nemamo viđe poniženja. Uroš započne provokacije, on mi je smešan i ne doživljavam ga. Asmin ima bes koji se taloži i dovoljan je jedan komentar da poludi - rekla je Maja.

U toku neformalog razgovora, Janjuš i Uroš su ušli u konverzaciju sa Anđelom i Vanjom, te su počeli da planiraju gde će ovog leta putovati.

- A čekaj, Ada Bojana, gde vi tu spavate, pored mora ili? - pitao je Uroš Janjuša.

- Pored vode - odgovorio je Janjuš.

Anita Stanojlović naredna je bila Darkova gošća i progovorila je o svom sukobu sa Stanijom Dobrojević.

- Mogu ja njoj da odgovorim ali ušli bi u još veći sukob. Ja mogu da kažem da ima klip gde gura ruku u gaće Marku Markoviću, još uvek tada nisu bili zajedno. imam hiljadu argumenata da je spustim, mnogo znam. Gledam da stopiram, ali imam i Uroša koji tu svašta kaže. Mi smo sa njom ušli u sukob i pre njenih procenata, ja ne mogu da se kompleksiram na to. Jutros je i Anđela ponizila, ona samo gleda da nekog unizi - ispričala je Anita.

Marko Janjušević Janjuš je ovom prilikom prokomentarisao postupak svoje bivše devojke Maje Marinković, kada je u gaćama šetala pored njega u inat svom dečku Asminu.

- To sav video kad smo Vanja i ja ležali. Ona je počela da se skida i govorila da joj je vrućina. To je njeno klasično. On je shvatio u čemu je, a ne može da se odvoji. Sećaš li se da sam ja govorio da je ovo bolest, kakva ljubav?! - rekao je, pa se osvrnuo na Staniju.

U toku intervja sa Darkom Tanasijevićem, sledeća koju je ugostio u ''Šiša bar'' je Sofija Janićijević.

- Da li ti je Dane bio osveženje u životu? - glasilo je pitanje.

- Jeste. Prvi put sam upoznala nekoga ko je bio brižan prema meni. Žao mi je što sam se poigrala sa njegovim emocijama. Bila sam svesna da se zaljubio u mene pred ulazak. Da mi se ovo nije desilo javno ja bih možda ovo ponovo ponovila. Najžalije mi je što sam Terzu izgubia. On kad prođe pored mene, kad osetim njegov parfem, kad se pogledamo za stolom nije nam dobro - ispričala je Sofija.

Nakon što je završila intervju u ''Šiša baru'' sa Darkom Tanasijvićem, Maja Marinković prepustila se u snažnim Muratovim rukama.

Mina Vrbaški je ove večeri progovorila o svađama sa Viktorom Gagićem, ali je i prokomentarisala sve aktuetlne teme u Beloj kući.

- Mi smo se posvađali zbog piva sa Ivanovog rođendana koje smo morali da sklonimo. Mi se svako veče svađamo. On svaku moju reč smatra kao napad, kao da sam počela da ga nerviram. Njemu je sestra rekla da sam se ja dosta promenila posle rijalitija i svega. Ljudi se menjaju, Bože moj. On možda neće moći da podnese to kad izađem napolje. On meni nikad nije ništa prebacio, ne mogu da kažem. On je taj koji je tvrdoglav, inadžija je - rekla je Mina.

Nenad Macanović Bebica progovorio je o pomirenju sa Teodorom Delić, ali je prokomentarisao i tajne signale nje i Filipa Đukića sa kojim ga je več prevarila.

- To sam ja prvi primetio. Kao da Filip oblači isto što i ona. Slobodno, na nas to ne utiče. Kad neko izbegne pitanje, on ti okreće uvelk na ono šta si ti radio. Ne znači da ne vidim šta oni, ostali rade. Majina i Asminova netrpeljivost je sve veća. Najgore je kad se to nešto radi iz inata, a oni su ušli u vezu tako.E Evo šta je Maja dobila zbog veze sa Asminom. Zamisli ti njega zoveš kerom, a on tebe čizmom i zamisli dam ker liže zimsku čizmu. Luku jedino za Anitu veže to što je trudna! Ja se sećam kad je rekao da želi da ne bude u vezi, da budu odvojeni malo, a onda je bio test i sve je zaboravljeno. Ovo je razultat njegoivog nezdaovljstva - rekao je Bebica.

Voditelj Darko Tanasijeviće u Šiša baru ugostio je Uroša Stanića koji je progovorio o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Koja tema ti je sad najzanimljivija? - upitao je Darko.

- Naravno Sofija i Dane. Meni je sve jasno i uopšte mi nisu potrebni njeni odgovori. Davala je lažnu nadu čoveku u osmoj deceniji života, izmuzla ga je zajedno sa majkom. Maska joj je trenutno pala. Majka i ona su saterane u ćošak, nisu samo Daneta muzle za pare nego i Atmir Albu. I Kačavenda je jako žustra u komentarisanju Sofije. Terza ko Terza, klečio je i molio Comaru. On je Sofiji i dalje na usluzi. Njih dvoje će se opet pomiriti, garant. Molio je Comaru za oprost i eto vidimo u subotu uvrede, Sofiju neće da gazi, a majku deteta vređa. Terza i Sofija su je za sve oprali. On prvo pljuje Sofiju pa liže - ispričao je Uroš.

Naredni sagovornik Darka Tanasijevića bio je Ivan Marinković koji je izneo svoja zapažanja o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Znam da je Comara poslala čestitku meni kao meni, nije ni ona glupa. On nije ni razmišljao da sledi moj rođendan i da će ona nešto možda da provuče. Pošto ona nije ništa uradila, on je promenio ploču i hteo je da spusti loptu sa Sofijom. Ja sam rekao da ona možda ima samo svoju ličnu satisfakciju, kao i Matora za Anitu i Anđela, ali verujem da nije promenila mišljenje i poželela da oprosti Terzi. Ja mislim da on sve radi zbog rijalitija, ne vaga između bitnog i nebitnog. On se igra, čas je Milica k*rva, čas ova. On će možda da se pomiri sad sa Sofijom jer će se o tome pričati. Ja se sećam da mi je prošle godine rekao da ga boli k*rac jer mu je ovo sve rijaliti. Ja Sofiju ne mogu da vređam jer je glupa i nema dva grama mozga. One je od prošle sezone zgažena katastrofa. Sad sam zaključio da je keva u svemu tome, a možda i ćale. Kad si odlazila u Makedoniju, tad ti ne treba telefon da te zadovoljim lično. On je plaćao skupu k*rvu sa televizora - rekao je Ivan.

Voditelj Darko Tanasijeviće u Šiša baru ugostio je Jovanu Tomić Matoru koja je progovorila o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Ona je sebi u bradu govorila, naravno da Anđelo čuje, meni više ne treabju ovi polutipovi, meni treba hrabro srce. On ćuti, to nije on. Ona je namazana. Stanija i Anđelo imaju tri razgovora, ja ne branim njega, on je dečko bio realan kad je rekao da nije spreman za vezu. Završava se emisija, Stanija njemu kaže a to što nas zovu kod Drveta, Šiša bar, ona njemu već ljubomoriše. Ko bi ušao u vezu dok ona nije raščistila odnos sa Asminom. Sve više i više je nervoznija. Ona kao da je nezadovoljna sa svime što je ovde uradila - rekla je Matora, pa dodala:

Voditelj Darko Tanasijević došao je do izolacije po nominovane takmičare, a to su ove nedelje bili Stanija Dobrojević, Luka Vujović i Sunčica Bajić. Oni su potom otišli i do diskoteke gde im je Darko objasnio pravila igrice, a pobedu u igrici niko nije odneo.

- 85, 14, 1 su procenti. 85% glasova ima Stanija Dobrojević. 14% ima Luka , a Sunčica svega 1% - rekao je Darko.

Nakon izbacivanja, voditeljka Dušica Jakovljević u studio je dočekala Sunčicu Bajić koja je zauvek napustila ''Elitu 9''.

U toku "Mićine igra istine", Ivan Marinković je prokomentarisao večerašnje procente Stanije Dobrojević i Luke Vujovića, nakon čega su Miki i Stanija uleteli u sukob.

- Ako ovako nastaviš ti ćeš da padneš dosta - rekao je Ivan.

- Moja armija je kao Gastozova - rekla je Stanija.

U toku ''Mićine igra istine'', Lepi Mića postavio je pitanje Mini Vrbaški u vezi Aneli Ahmić.

- Da li je ovo lična frustracija - pitao je Mića Minu.

- Mislim da ne može da istrpi i da je ovo boli. Ona kao da je htela da odbrani Luku. Uvek uđe u sukob sa Stanijom, povlači se, pokušava da izvuče mnogo bolje nego što je ona - rekla je Mina.

Takmičari ''Elite 9'' odigrali su ''Mićinu Igru istine'', a Veliki šef poslao je bogatu nagradu u Belu kuću kako bi se učesnici poslužili jer su bili iskreni.

Autor: N.P.