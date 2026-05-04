Ruku pod ruku s njom neću izaći: Stanija proglasila Aneli folirantom, ona pukla od sujete i pozvala glasače da se ugase! (VIDEO)

Neočekivano!

Stanija Dobrojević danas ima mogućnost da deli cimerima budžet obzirom da je ovonedeljni vođa, a ona je naredni mali budžet dala Aneli Ahmić.

- Treći mali budžet ide mom trećem glavnom akteru koji je isto kvaran kao i prva dva. Moj brat koga si ti vređala, ne zna ni kako ti izgledaš - rekla je Stanija.

- Ni Nora ne zna kako ti izgledaš, pa si je ti nazvala cigančetom - rekla je Aneli.

- Meni tvoje dete ne radi o glavi, ali tvoja sestra da već tri godine. Tvoja sestra pravi lažne afere napolju, kopira me na Jutjubu i hoće da izgleda kao ja. Tvoje sestra i tvoja majka su dolazile da se slikaju ispred moje zgrade - rekla je Stanija.

- Ti si rekla da je moja ćerka ciganče i one su imale pravo - rekla je Aneli.

- Ti si sprečila Elmu da mi kaže da ti postojiš samo da bi prodala Pinku svoju priču. Pakovala si se i prodala priču ucveljenje žene, a onda si to zaboravila posle tri nedelje. Obzirom na tvoju prošlost ove pare su za tebe smešne, ja sam za tebe mala maca. Mislim da je Maja vaša karma i neka sam vas se ja rešila - rekla je Stanija.

- Kako si nas se rešila ako želiš sukob sa mnom? - upitala je Aneli.

- To apsolutno nije istina. Moji procenti su odlučili da ja ostanem ovde, a poručila sam ti čak i farbu da stigne za moju slavu jer nemam problem s tobom. Ti i on ste isti foliranti jer imate dogovor - rekla je Stanija.

- Meni je žao, ali ja ovu ženu moram da gledam još dva meseca. Da sam znala da ću ostati s njom i deliti vazduh s njom do kraja nikada ne bih ušla. Žena me okrivljuje da sam ja njoj otela muža, a ne ona meni. Prva je nikada ne diram, došla je ovde sa stavom da sam jadna i ostavljena žena, a kada je saznala da ostaje do kraja onda menja ploču. Pozivam moje glasače da ne glasaju u finalu jer u duelu s tobom ja ne želim da budem, ruku pod ruku ti i ja nećemo izaći - rekla je Aneli.

Autor: N.P.

