NE INTERESUJE ME UOPŠTE, KRAJ! Brankica zarežala preko telefona! Evo šta je Sofijina majka rekla nakon ćerkinog priznanja da joj je Dane OTPLAĆIVAO KREDIT!

Učesnica "Elite" Sofija Janićijević rasplakala se protekle noći u "Šiša baru", gde je govorila o svojoj aferi sa 41 godinu starijim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije, bivšem dečku Borislavu Terziću Terzi, koji ju je ostavio zbog skandala, ali i majci Brankici Janićijević, za čije se zdravlje sada, posle svega, brine.

Sofija je od samog početka lagala o svom odnosu sa Danetom, da bi kasnije, iz emisije u emisiju, priznala stvari za koje bi saznala da su objavljene u spoljnom svetu. I dalje uporno tvrdi da sa Danetom nije bila u ljubavnom odnosu i ne priznaje da se sa njim ljubila, budući da još uvek ne zna da je na mrežama već dve nedelje viralan snimak njihovog poljupca, koji je do sada pogledalo više od milion ljudi.

Kada je reč o njenoj majci Brankici, Sofija je na početku govorila da je ne interesuje šta će narod reći, već da joj je najbitnije da su njeni roditelji upućeni u sve. Međutim, i tu je promenila ploču i, kada je shvatila da su obelodanjene njene prepiske sa Danetom, priznala da je sedamdesetogodišnji čovek čak i njenoj majci otplaćivao kredit.

- Ja sam mu rekla da mama ima kredit, to je baš nešto sitno oko 200 eura mesečno, možda dve rate su ostale. Davala sam mu lažnu nadu, bio mi je eksperiment. Povredila sam svoju porodicu, jadni ljudi šta moraju sve da slušaju - rekla je Sofija prethodne noći u "Šiša baru".

- Ja sam mnogo provodila vreme sa majkom, nju sam najviše povredila. Krivo mi je što sam dovela majku u nezgodnu situaciju, gde se možda ona mene stidi. Žao mi je mnogo nje. Samo o njoj mislim. Žalim da joj se izvinim i da joj kažem da je volim najviše na svetu - rekla je Sofija.

Tim povodom smo pozvali Brankicu, koja nije bila raspoložena za razgovor.

- Ne bih davala nikakve izjave, rekla sam vam već, nemojte me zvati uopšte! Rekla sam vam - ne interesuje me uopšte ništa, ništa, ništa, verujte mi. Ne želim više nikakvu izjavu da dajem, kraj, to je to - bilo je sve što nam je rekla Sofijina majka i potom prekinula poziv.

Podsetimo, Brankica, Sofijina majka, najpre je tvrdila da njenoj naslednici neko "pakuje aferu" i da je sve namešteno uz pomoć veštačke inteligencije, a onda ju je demantovala rođena ćerka priznavši da su poruke i fotografije istinite. Nakon toga i Brankica je promenila ploču, te je govorila da "ni u šta nije upućena i da je u šoku". Kada je reč o video-snimku na kom se njena jedinica ljubi sa sedamdesetogodišnjim Danetom, Brankica ne veruje svojim očima, već da je reč o, kako je rekla, montaži.

Autor: D. Tanasijević