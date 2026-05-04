Ona je jedna zvezda za sve njih! Bivša učesnica Elite životom brani Stanijino ime, urnisala Luku: Ume da ti POVREDI DUŠU (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitao BiH za druga" gosti su bili bivša učesnica Elite 9 Sunčica Bajić i Zoran Ramović.

Sunčica je ovom prilikom prokomentarisala svoje drugu učešće u Beloj kući, pa se osvrnula na Staniju Dobrojević i Luku Vujovića.

- Tamo mi je bilo lepše nego u relanom svetu. Malo sam pod brigama, ali dobro, sve će dobro proći. Radila sam sve po osećaju, ovo sam prava ja. Zadovoljna sam, ne nosim teret na duši. Ja sam njih ovaj put sve znala, nisu ulazili sa mnom u priču jer su znali da im neću ćutati. Očekivala sam da neću dugo ostati, ljubavne teme su tu. Luka je veliki šoumen, Stanija je priča i očekivano je - rekla je Sunčica, pa se osvrnula na Luku:

- On ume da te povredi u dušu. On ne razume da nisam takva osoba, da umem da uzvratim. Ne mogu do kraja da idem jer je Anita trudna. On zna gde da uradi. On ne bi bio lopov da je nešto imao iza sebe. Nek radi šta misli i kako hoće, nebitan mi je. Stanija mi je neko s kim mogu malo više i na različite teme da pričam - rekla je Sunčica.

- Dole je jedno pozorište, ako nisi glumac, ne možeš da opstaneš. Stanija je jedna zvezda za sve njih. Ona ima 15 godina staža. Prva je starleta kod nas, snašla se u belom svetu. Ja ne govorim o simpatijama nego rezultatima. Nikad se nije desilo da na glasanju bude tolika razlika dva puta za dve nedelje. Ona sve zna, naučila je Asmina da se onako ponaša, ali je on nju slušao samo prva dva meseca i sad ne liči ni na šta - rekao je Zoran.

- Ja dok nju nisam upoznala, mislila sam da je nadobudna, dok nisam videla koliko je pristupačna. Znala sam da tu nešto nije u redu. Kako je ona ušla i kako je tekao razgovor između Asmina i Aneli da će ona ući, znalo se da će biti otkrivene sve laži. Njen posao mi ne odgovara. Tamo smo svi opušteni, a onda njoj govore kako se ona slika. Vidi se bol da pati za njim. Bila je sa njim i provodila vreme i to nju najviše boli. Ako uplovi u vezu sa Anđelom biće joj malo bolje - rekla je Sunčica.

Autor: A.Anđić