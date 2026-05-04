Slavko Janićijević Caki u velikoj ispovesti za naš portal konačno je progovorio o skandaloznoj aferi ćerke Sofije, učesnice "Elite", i 41 godinu starijeg Daneta Angelovskog iz Severne Makedonije.

Audio snimak telefonskog razgovora možete poslušati na Jutjub linku, a u nastavku vam prenosimo razgovor sa Darkom Tanasijevićem.

Na pitanje kako se oseća zbog svih priča koje sluša o ćerki, priznao je:

- Šta da ti kažem, loše. Malo gledam, malo ne gledam. Nisam tu, većinom sam na putu, ja sam profesionalni vozač.

Kako je objasnio, upoznao je Daneta.

- Jesam ga upoznao na blic. "Dobar dan, ja sam taj i taj", jedan dečko je tu bio mlađi. Bilo je to par minuta:"Ovo mi je podrška", toliko je bilo razgovora, ali ništa o tome ne znam. Baš sam zaprepašćen, ali stvarno ne znam ništa o tome. Da li njena majka nešto zna... Mi nismo uopšte u odnosima nikakvim, ne razgovaramo, ne čujemo se. Dno dna, što bi se reklo. Nemam komunikaciju sa njenom majkom.

Sa njom se nije čuo ni sada, u jeku afere o kojoj bruji Balkan.

- Ne čujem se ni sa kim, niti me njena majka interesuje otkako smo se razveli, uopšte. Imam svoj život koji živim normalno sa svojom ženom, zato sam rekao da mi je Đukić šurak, jer mi je i žena od Đukića. On je za mene legenda. Moram da proverim da li su u srodstvu, ne mogu da znam, to je velika familija, finansijski su mnogo jaki.

Na pitanje o snimku poljupca njegove ćerke i Daneta (70), Sofijin otac kaže:

- Video sam neke slike, video zapise... Malo mi je to kao da je neka fotomontaža, ali opet ja ne mogu sigurno da kažem da to nije to. Ne mogu da lažem, majke mi. Stvarno o tome ne znam ništa, da nije izašlo na "Eliti" ja o tome ništa ne bih znao, veruj mi. Ja bih ti sigurno rekao, šta me briga, iako mi je ćerka, ali stvarno to što je uradila nije trebalo. I da je uradila, mnoge žene, mnogi muškarci rade nenormalne stvari. Ovo nije ubistvo! A ona Kačavenda, ne znam šta je sa njom, što sam joj ja smetnja u svemu tome?! Onom p*deru Cepku, što sam smetnja? Onom Bebici, onom vepru kog se odrekao otac, ona kalaštura, njegova devojka... Šta oni imaju protiv mene? Niti me znaju niti poznaju, niti sam ih ikada komentarisao. Šta oni hoće od mene, nije mi jasno?! Svaka čast Terzi kako je sve ovo živo podneo, stvarno mu se divim. On je za mene okej čovek. To što je uradio sa mojom ćerkom, šta, ja ne mogu da mu sudim, šta da mu radim. Čovek je okej, domaćin čovek, vidi se, iz dobre porodice. Ne znam zašto se oglašavaju njegovi roditelji, brat. Znamo se, sa njegovim bratom se znam... Ja nikome nisam zlo učinio niti sam nameravao. Baš sam zatečen onako, nemam šta da vam kažem - kaže i dodaje:

- Video sam snimak, ali odakle ja znam da li je to nešto odrađeno, da li nije. I ova Milica haos pravila, dobro, mene stvarno nije ništa. Ne dao Bog mene neko da dira. Imam krug ljudi sa kojim sam okej, svi me poznaju, pitajte za Cakija samo i nema problema, niko vam neće loše reći o meni. A ja imam miran život, uživam u životu, zarađujem okej, radim, uživam. Sad spremam rođendan Sofiji.

Poslaće joj čestitku za rođendan.

- Hoću, kako neću, i to tvrda čestitka. Mene ta čestitka košta sto evra. Sve one slike, ta čestitka, natpisi, šta se upisuje. Ja imam para, brate, nisu problem pare. Ali ovo što je uradila... Čekam da izađe, pa baš da je pitam:"Ćero, ja sam ti otac, brate. Što mi nisi rekla? Bilo šta da je u pitanju, samo da si mi rekla". Ne znam šta joj je ovo trebalo, kunem ti se da ne znam, u ćeru ti se kunem.

Na pitanje da li je upućen u to da je Dane otplaćivao Brankici kredit, kaže:

- Ne znam, nisam dugo godina sa njom ni u kakvoj komunikaciji, stvarno ne znam. Odakle znam, niti znam da ima ova kredit, sve sam video na portalima, da je uzimala to... Ona je meni došla ispred zgrade sa stvarima, Sofija, kao njen fan. Jednom sa ga u životu video na blic, čovek stvarno loše izgleda, to stoji. Dečko koji je vozio tog džipa sigurno je mlađi, ja sam uzeo te stvari. Upoznao sam se, to je bilo, ja uzeo te torbe, da li su bile dve... Odneo sam u stan, pored zgrade na parkingu su bili, nikad u životu čoveka više nisam video.

Pitali smo ga i da li je upućen u Sofijine česte odlaske u Severnu Makedoniju.

- Između osmice i devetke ona daj Bože da je bila ovde pet-šest dana kod mene. Niti znam gde je išla... Samo kažem:"Ćero, ključ imaš od stana, dođi kad hoćeš, imaš smeštaj, sobu, sve uslove, hranu u frižideru". "Ne, tata, ništa ne treba". Ne znam koliko je meseci bilo između osmice i devetke. Imam pritisak zaj*ban i aritmiju srca, ne bih voleo da se nerviram i stvarno ne gledam.

Na društvenim mrežama ušao je u klinč sa pojedinim fanovima koji su negativno komentarisali Sofiju.

- Sa babetinama, da. One babetine što nemaju šta da rade nek gledaju svoj kućni prag, a ne moju ćerku. Jesam, opleo sam ih, baš. Privatno, ne, ne, nikada ništa. Nikad ništa! Ja sam normalan čovek, sve mogu da podnesem, ali ona vređanja od Kačavende... Zašto, zašto? Od Bebice? Od one njegove kravetine muzare? Onog Cepka? Ja ne znam šta sam ja njih zgazio, šta sam ja njima uradio u životu? Ja nisam elitar, samo otac svoje ćerke koja je u "Eliti", ako me razumete. Ne znam stvarno šta sam ja njima uradio u životu da bi oni tako nešto radili. To što je Kačavenda iznela... Kada sam Sofiju vozio tamo, sedeli smo u Šimanovcima ja, Sofija i ona crnka lepa, Sandra Obradović. Sedeli na stepenicama, a onda je Kačavenda, koja je udarila pijana auto svom sinu, audija, zadnji branik, skočila na mene da me ljubi. Zašto, ne znam. Ja ženu ne poznajem uopšte. Ovaj Terza je prišao lepo kao čovek, pozdravio se sa mnom, pitao da li hoću nešto da pijem, nisam hteo. Posle, morali su tamo da se pojavljuju, kaže:"Caki, šta ćeš da piješ", reko:"Imam Guaranu, poneo sam u kolima", Sofija pored mene, kaže:"Kupi jedan vinjak". Oni su otišli na pumpu, kupili brdo pića, unučiće, a sad ona mene proziva da ja pijem vinjak, unučiće, ispred prodavnice, da nemam četvorku... Pa, ja ne j*bem četvorkom, ja j*bem k*rcem, izvini što ti tako kažem. Kao da sam im brknuo prst u oko, ne znam šta im je, šta su poludeli na mene? Nikog nisam uzimao u usta, ali baš nikog. Ne znam šta im je.

Ćerki bi poručio da kaže istinu.

- Sofija manje da laže. Ne znam šta je istina, a šta laž više. Ćerka mi je, brate, šta da ti kažem. Ja samo nju imam, ja nemam koga drugog. Šta da kažem?! Čeka je razgovor kad bude izašla, to pothitno! Ne mogu da lažem, imam 53 godine, šta da lažem neke gluposti, da štitim svoju ćerku, a da nije tako... Da sam znao, drugačije bi bilo. Ona je punoletna, ja ne mogu ništa, ona je kod majke... Ne znam šta se dešava, jednom se pojavila sa tim Danetom, ali ima mnogih slika koje sada izbacuju na net, to onaj čovek uopšte nije. Bivša moja supruga, gde se uklapa sa tim slikama... Ja je mrzim iz dna duše, to sad nema veze, ali to nije ta osoba. Mnoge slike koje sam ja pogledao.

Daneta nije kontaktirao do sada.

- Ne znam čoveka, ni broj telefona mu ne znam, niti znam gde živi. Šta je ona radila, to ćemo videti kad bude izašla, stvarno ne znam. Nisam uopšte, uopšte upućen. Ne bih lagao, što bih te lagao?

Autor: D. Tanasijević