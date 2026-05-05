Prebledela kao krpa: Sofija ponovo laže na Boga ne misli! Dobila šok pitanje o Danetu, a sve prebacila na svoju majku Brankciu (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" eazgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Danetom, a ona je ponovo iznela gomilu laži, za koje očigledno nije svesna da napolju postoje dokazi.

- Ispričala sam kako jeste jer su u pitanju prepiske u ljubavnom kontekstu. Svaki put kad nisam odgovarala on je meni uplaćivao novac i to mi je odgovaralo. Što se tiče Terze prvi put sam osetila pravu i veliku ljubav i žao mi je jer sam bila neiskrena i to bacila u vodu. Ja sam htela ove sezone da ispravim sebe, da nemam ljubavne odnose, međutim sve se promenilo otkako su počele da mi se vraćaju emocije i kad smo mi ušli u vezu. Žao mi je što sam povredila njega, što sam povredila svoju porodicu - govorila je Sofija.

- Zašto od tolikog novca koji si uzimala od Daneta ili zaradila nisi majci platila kredit? - pitao je Milan.

- Ona ima sve što treba da ima. On je pitao šta želim i šta treba mami i meni, a ja sam rekla da uplaćuje mami mesečno - rekla je ona

- Koliko noći je noćio u Ralji? - pitao je Milan Milošević.

- To pitajte mamu. On je uplaćivao novac, ja sam odlučivao gde će da ide. Moja majka je jedna divna žena koja je samo dobro svima donela u životu da bi nju neko blatio, a ne čovek koji nju ne poznaje. On je jedan lažov i sve što bude slagao snosiće odgovornost za to. On ne može jednu da j*be, a ne obe. On je nesposoban, a pre svega nije mogao da hoda - rekla je Sofija.

- Da li si nekad bila na pijaci sa njim u Skoplju? - pitao je voditelj.

- Da, ali me nije držao za ruku. Ne bih ja njega ni pustila - rekla je ona.

- Ima snimak gde se držite za ruke i poljubili ste se - dodao je voditelj.

- Ne. Usta? Nikad. Mene nikad nije interesovalo šta mu pišem. Bio je eksperiment, gledala sam koliko može da uplaćuje. Bio je lep eksperiment kad god sam rekla lepu reč dobijala sam poklone i uplate. On nije imao ništa intimno sa mnom i imam dokaz koji može da zna samo parnter koji je bio intiman sa mnom - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić

