Volim je, teško mi je: Terzi se Sofija čak ni posle afere s Danetom (70) nije zgadila, priznao da ne može da je ostavi na cedilu! (VIDEO)

Šok preokret!

Borislav Terzić Terza porazgovarao je sa robotom Tošom o svojim osećanjima prema Sofiji Janićijević nakon što ga je slagala za aferu s Danetom (70).

- Tošo, kaži mi da li će večeras biti nešto zanimljivo? Da li da spremamo neku koreografiju? - upitao je Terza.

- Kako želite, možete da se potrudite - rekao je Toša.

- Potrudićemo se - rekao je Terza.

- Kako si ti Terza, onako iskreno mi reci? - upitao je Toša.

- Onako iskreno. Sinoć ljudi pokušavaju da mi objasne da ne trebam da se obratim Sofiji i da imam komunikaciju s njom, ali ja sam nju zavoleo i iskreno sam se zaljubio. Kapiram da je kraj ovoj vezi, ali kad mi kažu da ne trebam da joj se obraćam džabe kad imam emocije. Meni je žao i teško mi je kad je vidim tužnu. Bori se, ali je sama sebi napravila to. Ja se loše osećam povodom toga - rekao je Terza.

- Šta bi voleo da se dogodi? - upitao je Toša.

- Ništa, naš odnos je gotov i tu nema povratka. Ja ne bih mogao da pređem preko toga što me lagala, a nije mi normalno da je starijeg čoveka koristila. Ja hoću da ispadnem čovek prema njoj i bilo šta da joj treba, biću tu. Radiću po svom osećaju, ali što se tiče ljubavnog odnosa to je stvarno kraj. Ljudski je biti tu za devojku s kojom si bio. Ona meni nije žena i verenica da bih ja nju sad pljuvao i gazio. Jako je kvarno što ona mene napada i hoće da prebaci loptu na mene. Svi njihova sr*nja hoće da pokriju njenim sr*njem i onda je svi komentarišu loše, a na svoje teme ne znaju da beknu. Promeniću ja ploču prema mnogim ljudima, čim nije sa mnom oni bi da je gaze sad - rekao je Terza.

Autor: N.P.