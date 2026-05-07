Ori se Bela kuća! Aneli krivi Staniju jer je ponovila Asminove reči da je Nora CIGANČE koje prosi, a u njemu ne vidi krivca, HAOS NE PRESTAJE (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Praviš li razliku između toga kada neko nešto kaže ili kada neko ponovi tuđe reči - glasilo je pitanje.﻿

- Gledaoci su stvarno, baš onako, jako su pristrasni...Tako da, ja ovde da ponovim neku rečenicu, visila bih s plafona, dok njeno šta god da kaže ovde, onda je ona kao ponovila reči Asminove. Ona je izgovorila da je moje dete ciganče i da prosi po autobusu, ona je to izgovorila, a tada je pušten ovde klip šta je Stanija Dobrojević rekla za mene i moje dete - rekla je Aneli.

- Igra sada prljavo i kvarno, ali to je ona. Ona se izvinila za ono što je iznosila o mom bratu, nego što sam ja ponovila reči njene majke i bivšeg muža. Nisam nikada rekla da je dete ciganče, ja sam ponovila reči ovog lika, jer je Grofica za Novu godinu rekla da vodi dete i da joj daju po tramvaju - rekla je Stanija.

- Ljudi je vole, to ne znači da je moje dete ciganče. Ti si to izgovorila za moje dete - rekla je Aneli.

- Ja sam to ponovila, jer sam išla da branim neodbranjivo, dok mi je on filovao glavu...To ti je rekao onaj monstrum! Ista Sita koja je dovodila tu lažnu devojku da svedoči da se napravim najgora po svaku cenu. Rekla sam da mi je žao što sam ponovila te reči njene majke i ove budale, išla sam budalu da branim i rekla sam da mi je žao - rekla je Stanija.

- Kada narode ona laže ili ne laže?! Kada laže Asmin, kada laže Stanija - ponavljala je Aneli.

- Tada sam pojela go*no u toj emisiji i nikada više...Monstrumu si oprostila, a ja sam i dalje kriva jer sam rekla da mi je žao što je to ikada izađlo iz mojih usta - rekla je Stanija.

- Lepo je rečeno, ako si ti ponovila Asminove reči, zašto zameraš njoj?! Ako je ona otišla u hotel posle svega što je Asmin izgovorio, samim tim mu je sve oprostila, a Stanija koja je ponovila, njoj neće! Svi će uvek da se vraćaju na hotel, hotel nije nešto da se zaboravlja...Onaj trenutak kada je Aneli otišla kod Asmina: "priznaj da je ljubavnica", dečko je ustao i sam rekao: "tebe sam ostavio, tebe sam lagao"...Njih dve se i dalje svađaju, a on koji je krivac, sedi tu. Kada je Asmin odbio da kaže da je Stanija ljubavnica, ona je došla na Igru istine i bukvalno je bojkotovala, toliku je žar imala, jer bi to sve promenilo da je Asmin ustao i rekao drugačije - rekla je Matora.

- Ja pričam već tri godine istu priču i ništa nisam promenio. Ja sam s hotelom dokazao da mogu da imam Aneli kada god poželim, pa kada sam je izvređao posle toga, ona me je čekala ispod trema, a meni je bila bitnija Majina kajgana...Ona mene vređa i ponižava, ali je ne pratim i ne zanima me. Kada je Grofica bila tu, rekla je: "svi Nori daju u tramvaju markicu, kako je slatka", ja sam tada rekao: "je*ote šta sam doživeo da mi dete prosi kao ciganče po tramvaju", a ona je ponovila to, nije trebala, ali jesu to moje reči - rekao je Asmin.

- Život si mi uništio ti, ti si mi je i doveo u život smeće jedno raspalo - urlala je Aneli.

- Nakon te priče o detetu koje je kao ciganče, setite se Elitovizije gde Aneli oprašta Staniji sve, šta hoćete i jedna i druga sada?! Vi ga sada vraćate u život - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić