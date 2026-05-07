Izgubila glas od divljanja! Aneli doživela pomračenje, razbijala po pabu, pa urlikanjem zatresla pab (VIDEO)

Šok ponašanje!

Lepi Mića počeo je da kudi Aneli Ahmić zbog njenog ponašanja, a ona je počela da divlja i razbija po pabu.

- Uroš se pi*a po njoj, a ona i dalje se s Urošem smeje i tera inate. Umesto da mu kaže da joj se ne obraća...Fino joj kažem da se mane priče sa Filipom i da gleda sebe, ona neće, pa ne može da ode tamo. Da je slušala mene, ne bi imala nikakav problem - rekao je Mića.

- Neću da delim prostoriju sa osobom koja je zla i koja mi provlači dete. Tri godine mi se dete spominje - urlala je Aneli.

- Ko te je*e, ko te je poslao ovde?! Jedini koji te brani sam ja, ko te tera da pričaš?! Nećeš ništa da me slušaš, kada budeš slušala mene, bićeš bolje - rekao je Mića.

- Pusti me, je l' ti je jasno?! Pusti me čoveče, polupaću ti celi pab - divljala je Aneli.

- Lupaj, lupaj, tamo lupaj gde treba da lupaš, lupaj Filipu tamo - ponavljao je Mića.

- Sram te bilo, sram te bilo - urlala je Aneli i divljala.

- Tamo kod Filipa urlaj i razbijaj, on te je zaludeo. Samo razbijaj, sve polupaj, tako, tako nemoćna, velika zvezdo rijalitija - ponavljao je Mića.

Autor: Nikola Žugić