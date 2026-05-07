Ovo niste smeli da propustite: Opšti karambol tokoom cele noći, Milan Milošević pročitao najšokantnija pitanja publike!

Burna noć u Eliti!

Kao i svake srede sinoć je voditelj Milan Milošvić ušao u "Elitu" i održana je još jedna emisija "Pitanja gledalaca".

Veče je otvorila Aneli Ahmić za koju je stigo prvo pitanje.

- Lepo od vas dvoje što ste priznali da Stanija nema nikakve veze sa vašim razlazom, nego da si Asminu ti bila problem, kako on sam kaže. Sada kada znamo da Tik- Tok nikada nije bio poslat, kada znamo da je Stanija govorila samo istinu, čemu tolika mržnja tvoja - glasilo je pitanje.

- Ne, to se ne može desiti ni u bajci. Žao mi je ali to je tako. Radiću na tome da on nema pristup detetu. Što se tiče Tik-Toka, Stanija je mogla da proveri ko je Asmin. Oni su odmah napravili dete, zadržala bi bebu da se to nije desilo, a tada nisi znala za mene. Nemam mržnju prema Staniji. Želi da sebe napravi pobednikom priče. Drugačija je sa mnom u odabranima, a drugačija ovde - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Praviš li razliku između toga kada neko nešto kaže ili kada neko ponovi tuđe reči - glasilo je pitanje.﻿

- Gledaoci su stvarno, baš onako, jako su pristrasni...Tako da, ja ovde da ponovim neku rečenicu, visila bih s plafona, dok njeno šta god da kaže ovde, onda je ona kao ponovila reči Asminove. Ona je izgovorila da je moje dete ciganče i da prosi po autobusu, ona je to izgovorila, a tada je pušten ovde klip šta je Stanija Dobrojević rekla za mene i moje dete - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević postavio je naredno pitanje postavio je Asminu Durdžiću.

- Tvrdilo si da je Sita zapalila Takijev auto i da ćeš ti biti prvi svedok na sudu. Da li i dalje to tvrdiš i da li ćeš i dalje biti svedok?- glasilo je pitanje.

- Da, i dalje tvrdim i biću svedok. Poslali su tri momka iz Sarajeva i to su zapalili, 600 eura i putni troškovi - potvrdio je Asmin.

Nakon pitanja Milana Miloševića upućenom Asminu Duržiću, da je Sita umešana u paljenje Takijevog automobila, Aneli je svim silama branila sebe i svoju sestru.

Uroš Stanić urnisao je Aneli Ahmić zbog odnosa sa Asminom Durdžićem.

- Što se tiče Stanije i Aneli, Aneli nema pravo da neke stvari prebacuje Staniji, jer je i ona upoznala Asmina na Fejsbuku i posle mesec dana napravila dete s njim. Da, jeste joj napravio dete na kvarno, kao što je Staniji, kao što je i Maji...Nema pravo da prebacuje Staniji to što nije znala za nju, pa ni Aneli nije znala za Samuela! Aneli se prosula u ponedeljak, ove sezone je upečatljivo i ono što će pamtiti gledaoci, to je hotel Aneli i Asmina, od tog kiksa ne može da se opere, pokazali su da su prevaranti! Tu se Aneli pop*šala po porodici, nosili kese s pivima i ljubili se za pivo, pa na kraju izolacija gde je on uči nemački - rekao je Stanić.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Asminu Durdžiću.

- Da li te je sram šta ti Maja radi, naziva te svakakvim imenima, a najčešće klošarčina. Naređuje ti kao batleru, a ti se kao opireš i nešto glimiš, pa onda kao najponizniji ker saslušaš je i ponovo onda ide jahanje do jutra - glasilo je pitanje.

- Ne slažem se sa gledaocem, nek odgovori Maja. Nešto sam je provocirao u odabranima, oko čarapa, ona je opet izljubomorisala. Ona je to jutro sama sebe ponizila, a ne mene - rekao je Asmin.

- Jeste bila provokacija, ja sam tako shvatila jer je Ivan rekao da je Stanija pitala pet puta čije su ovo čarape. I on baš u tom trenurku kaže Ivane gde su mi one čarape, je l' si mi sklonio čarape. Što bi ti morao da kažeš to na glas, mogao si nasamo da ga pitaš, a ne da ona čuje. To jutro jeste bila provokacija i peckanje. Naša veza jeste pod budnim okom javnosti. Shvatila sam to kao provokaciju. Nije to moj blam. Ja ne mislim da je on klošar, moja stvar je šta ću ja njemu da kažem u svađi. Mi imamo takvu toksičnu vezu, da je normalno, nije - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Filipu Đukiću.

- Koja je razlika između Bebice i Asmina - glasilo je pitanje.

- Pa ne znam koja je razlika. On je prešao preko prevare dva puta, Maja Asmina nije prevarila - rekao je Đukić.

- Sada je Filipu data prilika, s obzirom da je postao komentator, kao nije ispratio temu, a ispratio je penthaus, 200.000, a ovi su glavna tema. Poenta je da je na nominacijama samo Staniji rekao šta misli, a sa strane kao cavica ćuti. Da se setimo da je on ovako i Aneli komentarisao, jedino je Staniju i Aneli realno, pa se posle zaljubio u Aneli. Ovde su kompleksi odradili, a moje mišljenje je da je jedino Staniju iskomentarisao tako jer nema priliku da joj priđe. Koja je razlika između Asmina i Bebice?! Ako ne i da je Asmin gori. On ustaje sada i prebacuje na šalu i kao da ne prati temu - rekao je Dača.

Sledeće pitanje bilo je za Maji Marinković ﻿﻿﻿﻿﻿

- Majo, kažeš da nisi sponzoruša, što je Peca ostavio 50 evra na stolu i zapalio za Srbiju - glasilo je pitanje.

- To nije istina, da Aleksandra zna, videla bi šta joj se radi oko glave. Bolje neka pita muža šta radi sa Stanijom u Kini. Naravno da mi nije ostavio pare. Ja sam njegova zvanično priznata devojka. Peca nije deo rijalitija, ja sa Pecom nisam bila u rijalitiju. Mi smo bili u višemesečnoj vezi, prema meni je bio gospodin, javno je priznao. Zašto bih ja pričala svoju intimu?! Kakvi su to poslovni sastanci kada se ide sa čovekom kada moraju da se čekiraju na dva različita mesta?! Javno je rekao da me voli tada, to što se njegova sadašnja devojka pomirila sa njim, ne bih se time bavila. Sve što je prošlost, ostavljam tamo - rekla je Maja.

Milan Milošević postavio je pitanje Luki Vujoviću.

- Zbog čega tolika tuga u tvojim očima? Kada si zamišljen i gledaš u jednu tačku duže vreme, imamo utisak da si na ivici suza - glasilo je pitanje.

- Razmišljam o svemu, nikada nisam doživeo da slušam.. ni njoj ne pričam neke stvari. Ležim u odabranima tu leže njena tri bivša.. muško sam. Nosi moje dete. Razmišljam isto to što je dolazilo za oca. Emotivan sam i razmišljam koliko sam u životu zapostavio. Ne zanima me njena prošlost, s njom ću ostariti. Ona je za mene biće koje ću voleti do kraja života, kao što i Ninu volim na drugačiji način. Šta su sve pričali za Aneli.. Još gore su bile priče za nju - izneo je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Šta ti znači to što ubacuješ Anđela u tvoj sukob sa Stanijom, pričom da neće da uđe u vezu sa njom, da li je on tebe nekada spomenuo - glasilo je pitanje.

- To je moje mišljenje...Ona je prvo rekla: "evo ti tvoj pokušaj neuspele priče sa Filipom", zato sam ja njoj spomenuo - rekao je Đukić.

- Mislim da je Filip tada ustao i to iskoristio da bi ponizio Staniju, hteo je da kaže da je sponzoruša čiju prošlost Anđelo ne bi prihvatio, a to je uradio jer ga je nazvala lakim muškarcem - rekla je Matora.

Sledeće pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Neka si vala i ti progovorio, nema veze što si ćutao Asminu na psovanje majke, na višemesečna svakodnevna poniženja, a bitno da je bio hrabar da ustane i izvređa Staniju - glasilo je pitanje.

- Ja nikoga nisam izvređao, hvala. Velika razlika je da li smeš ili ne smeš, ja radim kako hoću, neka ona komentariše. Ne vidim u čemu je problem, ako sam pi*ka, ja sam pi*ka, šta njih toliko sekira?! - rekao je Filip.

Voditelj Milan Milošević postavio je Terzi naredno pitanje.

- Kakav je osećaj u želudcu kada si poslisliš da si posle dede Daneta ti žvalavio Tetovku - glasilo je pitanje.

- Odvratan. Odvratno. Blam me je da uopšte slušam ovu temu. Ovde je mene lagala, upetljala me je u sve. Katastrofa. Pomisao na poruike tvoja sam cela, blam života. Ako nije imala se*s s njim glavu sečem - odgovorio je Terza.

Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

- Dok Luka priča da ga zanima sadašnjost sa tobom, ti pušiš, okrenula si glavom i prevrnula očima, je l' se tako podržava dečko - glasilo je pitanje.

- Sve su u pravu, ja nisam ovo zaslužila, ja ću napolju sedeti kod kuće i možda glasati za dečka - rekla je Anita.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Terzi.

- Što su ga muzle Sofija i njena majka za lovu, muzle i uzimale pare dokle su mogle, a videli smo da ste vi bili jedina prava ljubav u Eliti. Da li je moguće da si zbog toga okrwenuo leđa? - glasilo je pitanje

- Naravno da je moguće. Bolesno mi je što to čovek izbacuje. Može da stigne hiljadu pitanja i da nas podržavaju, hvala Bogu što nismo više zajedno. Ja sam to presekao pa sam presekao. Problem je što devojka najviše laže, mene i sve ovde. Ko bi bio sa tom devojkom? Nemam više tu želju za njom. Blam me što i sad pričam sa njom. Nema ona nikakve emocije prema meni. Ona je sada u g*vnima, zato ona plače. Čekam da se ovo završi da je ne gledam. Svaki put kada bude uvredila Milicu dobiće rafal nazad. Nek razmišlja kako je njenom ocu sada, čovek ne može da izađe iz kuće. Daleko joj lepa kuća - rekao je Terza.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao je Mikiju Dudiću.

- Tvoje zlo, podmuklost su konačno isplivale na površinu, da li te boli što si Hasanu ocu uništio život, jer je morao da proda kuću u Šapcu zbog tvojih kockarskih dugova, da ga je sam odgajio od mesec dana sa pokojnom majkom njegovom, a kasnije sa Draganom od koje se razveo - glasilo je pitanje.

- To je poznato...To je bilo pre 10-ak, 15-ak godina, pričali smo o tome otvoreno, to je tako bilo. 80 odsto je tačno što je izneto tu, taj moj problem je rešen i nemam tih problema...Tačno je, da, on se sa Zlatom razveo, nisam imao na godinu dana, živeo sam sa ćaletom, odgajio me je sa bakom Šefikom. Nije me Zlata ostavila, ali je Hasan bio bolji, finansijski je bolje stajao. Ja jesam uticao na razvod i zajednički život, ali je to bilo pre 15 godina, imao sam 26 godina...Ne znam zašto je ćale to ponovo spominjao u štampi. Ne znam zašto bi to bilo zlo. Ovde se svi svađaju, prevrću grobove, vređaju decu - rekao je Miki.

Stanija Dobrojević sedela je u hotelu na krevetu, pa je tako porazgovarala sa Dačom Virijevićem o Aneli Ahmić, ali i o Asminu Durdžiću i kompletnoj situaciji.

Lepi Mića počeo je da kudi Aneli Ahmić zbog njenog ponašanja, a ona je počela da divlja i razbija po pabu.

- Mnogo ima pametnog naroda, ali ovo što podržavaju folirantkinju, to su maloumne babe. Hajde da je ona zvala ovu kuću i rekla da joj je Stanija otela muža, pa da je ovde plakala godinu dana, da se oseti ta bol, ne, ona je ušla ovde, posle dve nedelje je bila u ljubavi sa Jaškom. Sama je uništila priču koju je prodala - rekla je Stanija.

Autor: A. Nikolić