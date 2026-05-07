Aneli van sebe, jauče na sav glas! Stanija joj unakazila boravak u Eliti, kroz suze iznela sve što joj leži na duši: Boli me da je ona žrtva u ovoj priči (VIDEO)

Progovorila o svim svojim mukama!

Drvo mudrosti pozvalo je Aneli Ahmić da razgovaraju u Rajskom vrtu, a ona je počela da jeca čim je ušla.

- Drvo, nisam dobro... Nisam dobro, loše mi je jako... Ja se osećam loše. Drvence, meni je dosta svega - plakala je Ahmićeva.

- Ajde polako, draga moja Aneli, sve će da bude dobro. Nema razloga da se tako osećaš - dodalo je Drvo.

- Ima, veruj mi da ima. Ja ne mogu da pričam jer sam jutros izgubila glas dok sam se svađala sa Mićom. Ja više ne mogu da podnesem da mi se stalno prebacuje. Ja ne mogu više da podnesem kao sinoć kad sam rekla šta je Stanija govorila, a ona je pričala šta sam govorila za njenog brata, a to sam čula u sedmici. Ona je pričala da je moja ćerka ciganče, svi su to osudili, a sad mi govore kako ja koristim svoje dete za rijaliti i da sam prodala porodicu. Najgore mi je to kad čujem. Ja svoju porodicu nisam prodala, samo sam ovde ušla sa pričom i imala sam pravo da se osvetim njoj i njemu. Ne volim nepravdu i kad mi govore da sam dete prodala za rijaliti. Oni predstavljaju kao da ja ne volim svoje dete, ja nisam dobro. Ne može žena koja je došla ovde pre mesec dana da se dere na mene, blati moju porodicu, blati me i govori da smo monstrumi. Ona je nazivala moje dete cigančetom. Ona ako se izvinjava za to zašto mi spominje hotel i dete? Kako se ona ponašala prema meni? Ona kaže kako je bila primorana da brani Asmina, pa ko joj je on da bude primorana? Valjda treba da bude realna i komentariše realno. Ona je to izgovorila. Boli me njen advokat Dača koji želi da je predstavi da je ona žrtva u celoj ovoj priči. Ona je ta koja je ovde ušla kako kaže za najveći honorar u istoriji, a ja ovde se j*bem za tri godine, ali ja sam zadovoljna, a ona se još i žali. Njoj je malo i penthaus koji ja nemam, malo joj je honorar. Svako se bori za sebe, a možda ću i ja sutra da imam svoj stan koji ću da kupim. Ona se svaki dan zahvaljuje frizeru i trepavicama, živi ovde kao bubreg u loju. Njeno pravo je da učestvuje kako hoće, ali se na mene svaljuje i na mene skaču skakavci koji nju žele da brane jer se vode pitanjima i publikom - pričala je Aneli, a onda je otkrila tajnu da bi joj se pustila pesma "Čujem ti korake, sve što je srcu drago daleko je".

- Reći ću za Janjuša, a to je da on meni svaki put namiguje, obraća mi se. On je lažan u ovoj vezi. Janjuš i dalje ima emocije prema meni, namiguje mi i ljubomoriše kad vidi Filipa i mene da pričamo. On je juče došao u radio da bi se opravdao Vanji kako bi napao mene da se ponižavam zbog Filipa, a zna da nisam zaljubljena u njega - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić