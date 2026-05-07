Umesto da je ostavio Barbari novac, tetovka ga iskoristila: Uroš postao Terzina životna karma, verbalno ga razbucao (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Ne želim više da vređam ikoga, šta imam više da je vređam. Ne treba mi ništa, izlazim napolje još malo i imam neke druga stvari da rešavam. Nemam potrebe da je vređam. Bio sam sa njom. Kad je Milicu vređala štitio sam nju. Ja sam se skroz sklonio od nje i to je to - rekao je Terza.

- U pravu je sve što je rekao. Ja ne želim da budem sa njim. Ja sam mu danas odnela sve i nemamo nikakav kontakt. On je na listi otpisanih! - rekla je Sofija.

- Ide život i ide gas - rekao je Terza.

- Suludo mi je da brani Milicu od Sofije, a sam je vređao Comaru. Sofija i Terza će se pomiriti, malo im je falilo na žurki. Ima vremena za sve. Najstrašniej gazi Milicu, a molio joj za oproštaj - rekao je Uroš.

- Krila je krštenje, mogu i nju da vređam, ali neću, sa njom ću na sudu - rekao je Terza.

- Sofija ga je napravila na budalu, izveđala mu je celu porodicu. Što klečiš? Što si mi se izvinjavao? - pitao je Uroš.

- Ja volim to. Ostalo mi je od kad sam Milicu zaprosio. Možda ću neku sad napolju da zaprosim - rekao je Terza.

- Pre neki dan je rekao da Milica nema pare, on se diči i hvali što nema novac. Umesto da je oistavio novac za Barbaru, tetovka ga iskoristila - rekao je Uroš.

- Ma ko te j*be! - smejao se Terza.

- Kupi Barbari nešto! - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić