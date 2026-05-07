Iza njegovih leđa je htela kod Asmina u Linc: Dačo do koskre raskrinkao Aneli, ona prebledela i izletela napolje! (VIDEO)

Nije mogla da izdrži!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Luku Vujovića i Anitu Stanojlović?

Kako se osećate dok gledate Aneli u oči, a znate šta ste joj izgovarali i iza leđa i u lice?

- Da imam strah od nečega napolju nikad ne bih ušao u sukob sa njom. Ako mislim da ona ima više prava, imam pravo to da prokomentarišem. Ja sam ravna linije što se tiče Aneli, ali komentarišem onako kako ja mislim zaista.

Aneli, kažeš da je tvoja bol veća od Stanijine, ali to je tvoj problem. Ti si htela dete, a Asmin ne.

- Nisam znala da me varao, on je to ovde ispričao. Da sam znala ostavila bih ga. Što si tražio da se vratim nakon sedam dana? rekao si da si se odmah zaljubio u mene - rekla je Aneli.

- Da je bila normalan ne bih je varao. Nema razlike između Aneli i Stanije, obe su iskoristile ovu moju malu k*tu - rekao je Asmin.

- Hotel je jako bitna stvar. Oni su očigledno radili iste stvari. On je iznosio da je opštio s njenom sestrom, ona da mu je gurala ne znam šta - rekao je Dačo.

- Ja sam ušla kao Lukina verenica, a ne Asminova bivša - rekla je Aneli,

- Pričala je za Asmina da je najveći monstrum. Aneli je rekla Asminu da samo prizna da je Stanija ljubavnica i da će mu dati dete - rekao je Dačo.

- Ja sam ušla ovde kad je Luka hteo da me prevari sa Majom. Kad je ušla Anita on je počeo da se muva sa njom - rekla je Aneli.

- Ona je iza njegovih leđa želela da ide u Linc kod Asmina i Asmin je objavio tu poruku. Ona ima kartu da kaže: "Dirate mi dete". Nora se više vucara ovde, ona spominje u svakom kontekstu Noru. Jedina ispravna je Grofica koja je čuva napolju - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić