Dvostruki aršini Aneli Ahmić! Krivi Staniju što je ponovila Alibabine reči, a njemu krivicu ne dodeljuje: Pogledajte DOKAZE (FOTO+VIDEO)

Danima unazad Bela kuća bruji od sukoba ljutitih rivalki, rijaliti zvezde Stanije Dobrojević, sa Aneli Ahmić, u kojima je Aneli optužuje da je za njenu ćerku Noru rekla da je "ciganče", a dok Stanija uporno govori da joj je žao i da je ponovila samo Asminove reči, Ahmićeva divlja i govori da to nije istina, ali dokazi govore suprotno!

Stanija je, naime, u jednom momentu spustila loptu sa Aneli Ahmić, koja se, takođe, povukla iz sukoba sa njom, pa su tako, bez reči, nastavile da žive pod istim krovom, ali da se ne peckaju i ne provociraju, te je tako Aneli odjednom skočila na Dobrojevićevu i tom prilikom joj prebacila izjavu vezanu za njenu ćerkicu, koju je ona izrekla na RED televiziji.

Podsetimo, tokom posete za Novu godinu, u Eliti 7, Jasmine Ahmić, Aneline majke, poznatije kao Grofice, kada su isplivale mnoge Aneline mračne tajne, Grofica je sama na Anelino pitanje da li joj je ćerka sa njom, istakla da jeste, te i da Nori često ljudi u tramvaju daju marku, dve.

- Je l' Nora s tobom - pitala je Aneli.

- Stalno sa mnom. Celo Sarajevo je voli, kupuju joj poklone, daju joj marku, dve u tramvaju, predivno dete - pričala je Grofica.

No, iako na ovu temu nije preterano govorila, niti je ovo pak, spominjala tokom dosadašnjih sukoba sa Stanijom, Aneli je sada u Eliti 9, kada su se ona, Stanija i Asmin Durdžić našli oči u oči na jednom mestu, odjednom skočila na Dobrojevićevu, ističući upravo to da je Stanija izjavila za njeno dete da je "ciganče". Na početku teksta pogledajte video snimak na kom se čuje da Stanija govori ovo:

Ali, da stvar bude zamršenija, iako se Stanija pokajala za to što je ona ovo izgovorila u emisiji, ona je konstantno ponavljala Aneli u sukobu da to nisu njene reči, već da je to čula od Asmina (muškarca koji joj je jedini bio izvor informacija o Aneli i njenoj porodici), pa je tako to izgovorila. Asminov instagram stori koji je objavio nakon ovog Stanijinog gostovanja, pogledajte u nastavku:

- Treba da shvatite Stanija kad ide da gostuje u bilo kakvoj emisiji ona moze samo da prica vezano za nas i svoj zivot, sve sto ona izjavi vezano za moju proslost i moj odnos prije to su sve moje rijeci koje je Stanija cula od mene! I nije ni bitno kakav sam ja bio u odnosu prije Stanije bitno je kakav sam prema Staniji mi zivimo za buducnost a proslost ne zanima ni vas ni nas !!! A pogotovo nas privatni zivot je samo nas ! Zajedno smo volimo se sve ostalo netreba nikog da zanima - napisao je tada on na Instagramu.

Te, iako se pokajala za izrečene reči i u više navrata joj skrenula pažnju da joj nije adresa, te i da je njoj "adresa" kada je ovo pitanju otac njenog deteta, Asmin, koji je, podsetimo, zajedno sa njima u Beloj kući, Aneli to zanemaruje, pa tako skače i napada samo Dobrojevićevu, dok za ove reči oca svoje ćerke nimalo ne osuđuje.

