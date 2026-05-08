PLJUNULA SI PO SEBI, KAD SI S ASMINOM ZAVRŠILA U KREVETU: Dača bez uvijanja u celofan sasuo Aneli sve u lice, ona promenila sve boje poput semafora! (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić, dala je reč Ivanu Marinkoviću tokom emisije ''Gledanje snimaka'', kako bi prokomentarisao sukob Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Stanije Dobrojević.

- Ima razlog za što se priča vraća na dete. Dolazimo do toga, ko ovde gubi, a ko ovde dobija. Stanija najbolje izvlači svoju gu*u. Za mene je to opet normalno. Što se tiče Aneli, onda vraća namerno temu Nore, a Asmin pravi grešku. Ispada da je loš otac. Ja sam njega pratio, on nema nekakvih kontradiktornosti. On je potpuno jasan. E, sad, to ne poriče da je loš otac, odnosno da ispada loš otac. Što se tiče njegovog odnosa, kao oca prema Nori, tu je sve jasno. Ne treba da zaboravimo da postoje tačni dokazi da se on trudio da vidi dete, a da mu Aneli nije davla. Aneli je govorila da bi mu dala da će da vidi dete, samo da prizna da je Stanija ljubavnica, a evo, sada ona menja priču, negira da je to rekla. Ispada da ga je uslovljavala. Meni nije jasno samo, šta je Stanija tražila tako dug period pored Asmina, kada je ranije trebalo da se distancira iz te priče i da sa tim završi. Ovde se svi kanale međusobno, osim Stanije. Oni su zapravo svi jedni drugima protivnici i ne mislim da niko od njih nije u poziciji da govori ko je u dobroj poziciji u datom trenutku - kazao je Ivan.

- Aneli i Asmin ne mogu da nađu zlatnu sredinu i nekakvo rešenje, to se vidi. Aneli je pokazala da joj je najveći problem Stanija, a Maja prećutno staje na Anelinu stranu, to je jasno kao dan - istakao je Dača.

- Asmin je jedan deklarisani lažov - kazala je Aneli.

- Ti si sa tim deklarisanim lažovom, nakon svega što si rekla, završila pre nekoliko meseci u krevet. Rekla si tada, da bi imali se*s da nisi imala menstruaciju. Ako je on najgori, što si sa njim onda završila u krevetu?! Ajde, reci, što je tako bilo?! Boli te hotel, pljunula si po sebi kad si sa njim završila u krevetu, to je jasno kao dan - dodao je Dača.

- Namerno taj hotel ponavljaš, sram da te bude - dodala je Aneli.

