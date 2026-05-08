SADA JE SVE JASNO! Gastoz juče pričao da je slobodan, a sinoć slavio sa Anđelom, jedan detalj otkrio da su i dalje zajedno?! (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je izazvao veliku pažnju javnosti, a na kojem su zajedno usnimljeni pobednik Elite 8, Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, uprkos tome što je Gastoz tokom jučerašnjeg dana izjavio da njih dvoje nisu u emotivnoj vezi.
Naime, Gastoz je tokom jučerašnjeg dana na promociji albuma Nenada Jovanovića Blizanca, izjavio da nije u vezi, međtim, po snimku koji je ugledao svetlost dana, ne deluje da je Gastoz govorio istinu.
Video koji kruži internetom nastao je na proslavi rođendana Gastozovog prijatelja Boškića, gde su Nenad i Anđela sve vreme bili zajedno i vidno raspoloženi. Njihovo zajedničko pojavljivanje dodatno je podgrejalo spekulacije o prirodi njihovog odnosa, budući da fanovi već duže vreme komentarišu da među njima postoje emocije.
Iako je Gastoz nedavno pokušao da stavi tačku na nagađanja tvrdnjom da između njega i Anđele nema ljubavne veze, novi snimak pokrenuo je lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi korisnici smatraju da njihovo ponašanje govori suprotno od onoga što je javno izjavio.
