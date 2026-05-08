FANOVI PROVALILI NJIHOVU IGRICU?! Mreže gore zbog Aneli i Asmina, otkriveno da su TIPOVALI Staniju još pre Elite 7?

Na društvenim mrežama ponovo se povela burna rasprava o odnosu između Aneli Ahmić i Asmin Durdžić, a gledaoci rijalitija „Elita 9“ sada iznose tvrdnje da su njih dvoje navodno „tipovali“ Staniju Dobrojević još pre početka „Elite 7“, nakon što su saznali koliko novca zarađuje.

Na brojnim fan stranicama i profilima posvećenim Eliti dele se komentari korisnika koji tvrde da je Asmin navodno još ranije pokazivao interesovanje za Staniju zbog njenog uspeha i finansijske situacije, dok pojedini smatraju da je Aneli bila upoznata sa celom pričom.

Na mnogim stranicama fanovi komentarišu kako je Stanija njihova žrtva:

„Sve je bilo isplanirano mnogo ranije“, „Čim su čuli koliko Stanija zarađuje, krenula je cela priča“, samo su neki od komentara koji kruže društvenim mrežama poslednjih dana.

Polemika je dodatno podgrejana nakon novih sukoba i optužbi koje se pojavljuju među bivšim partnerima, te je čak i tokom sinoćnje emisije "Gledanja snimaka", Aneli otkrila da joj je Asmin govorio da Stanija zarađuje preko 100 hiljada evra i na taj način priznala da je Stanija bila tipovana od strane njih.

Autor: N.B.