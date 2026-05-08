Napisala sam joj... Luna poslala Staniji poruku pred ulazak u Elitu, pa otkrila kako joj je Taki kukao zbog Majine veze sa Asminom!

Pobednica "Zadruge 2" dala sud o aktuelnim dešavanjima u Eliti!

Bivša rijaliti pobednica, Luna Đogani, progovorila je o dešavanjima u Eliti 9. Ona je prokomentarisala Staniju Dobrojević i njihovo dopisivanje pre ulaska u rijaliti, a onda se dotakla i Maje Marinković i veze sa Asminom Dudžićem.

- Nemam favorita iskreno, da gledam i navijam za nekog. Sve te ljude poznajem, sa većinom sam živela i ne gledam ih tako kao takmičare. Pratim sve situacije koje su aktuelne - kaže za "Blic" Luna Đogani.

Na pitanje da li ju je iznenadio povratak Stanije Dobrojević, Luna kaže:

- Nije me iznenadio, očekivala sam, čak sam joj i napisala:"I treba da uđeš"! Kad svi ulaze i zarađuju pare i svi pričaju oko nekoga i taj o kome se najviše priča bi trebalo da uđe. Sada sve gledam tako kroz korist. Ako tebe drugi koriste koristi i ti njih. - Žao mi je što se vratila, jer mislim da je ona to prevazišla tu celu priču. Ali opet ta cela priča se potegla oko njenog bivšeg dečka i celog tog haosa. Smatram da svako treba da se izbori za sebe i da ispriča svoju priču. Jako je teško kada ti spolja slušaš priču o sebi i ne možeš da kažeš ništa. Ne možeš da demantuješ ili kažeš neku svoju verziju. Znam da je to jako teško. Kao neka bolest u tebi da kulja i nemaš gde da je izbaciš. Uvek sam za to da svako treba da se izbori za sebe

Luna je govorila o ponašanju Maje Marinković, posebno nakon što je ušla Stanija.

- Nije me iznenadilo. Svako radi ono što misli da treba da radi. Maja je poznata po tim njenim malo toksičnim vezama, očigledno da to voli. Ne kažem da je zaslužila, niti da se bilo koji muškarac ponaša , onako kako sam mogla da vidim kako se ponaša Asmin prema Maji. Veliki sam protivnik toga. Ali svako bira sebi partnera- rekla je ona.

Luna se dotakala i razgovora koji je imala sa Majinim ocem Takijem.

- Taki mi je rekao da ne zna šta će sa Majom. Rekao je da ne bi voleo da ona više ulazi. Ja razumem njega kao roditelja. Ja sada imam dve ćerke i ne znam šta bih radila da su u takvoj situaciji, ali razumem i nju. Evo zašto je razumem. I ja sam bila unutra. I ja se nisam ponašala primereno s obzirom na to da smo na televiziji. Ni ja nisam bila uvek najbolje. Ni da sam bila po kriterijumu svojih roditelja. Daleko sam bila od toga što su meni moji roditelji meni želeli. Najlakše je suditi, pričati kako treba drugi da se ponašaju, ali mnogo je drugačije kada se ti nađeš u toj situaciji.

Autor: A. Nikolić