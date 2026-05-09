Obezbeđenje hitno reagovalo! Stanija priznala da bi mazila i pazila Noru, Aneli odmah počela da divlja po Beloj kući (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić o Staniji Dobrojević i aktuelnim dešavanjima između njih dve.

- Šta ti je najviše zaparalo ušui? - pitao je Darko.

- Ona glumi žrtvu! Nije mi cilj da pobedim, obraćam se glasačima da me ne dovedu do prvog mesta. Nije mi to cilj, dokazaću! Mislim da ona govori za Noru da je malo biće koje ja gazim, a ona ima svoje ime. Ja snosim linč što se tiče Asmina i nje. Nemam snage, moj organizam nema snagu i moć - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš što Stanija kaže da si ameba koja ima nikoju školu, i da ti je najveći uspeh što si zaradila novac preko nje? - pitao je Darko.

- Ovaj Roleks sam zaradila od nje. Neka priča kako priča, nek sam ja i sponzoruša i ameba - rekla je Aneli.

- Kad sumiraš sve od Asmina, tebe i nje, šta ti sad najvoše smeta kod Stanije i budi gnev? - pitao je Darko.

- Prozivala je moju porodicu i moje dete po emisijama zajedno sa njim. Dogovorali su se šta će i kako, a sad se vadi iz te priče. Jako je loša osoba i prljav igrač. Ja ovde samo govorim onako kako se osećam. Ulazim u sukob sa njom jer me boli ta nepravda. Ja nisam iz vedra neba rekla za dete, ona uvek poteže prva. Ja nju ne provociram, nikad je prva ne diram, a ona me čačka i provlači prva moju porodicu - govorila je Aneli.

- Tvoja sestra mi radi o glavi, a moj brat ne zna kako ti izgledaš. Majka neka ti je živa i zdrava jer čuva malenu, ali i ona mi je dolazila ispred zgrade da se slika. Šta hoće više od mene? Rekla sam da sve ide njoj u korist, Asmin uživa u novoj vezi, a ona jaše po meni. Budi majka, zaštiti dete - pričala je Stanija.

- Postala je katastrofa kako ova žena spinuje priče. Ona je sveža došla spolja, a ja sam umorna i raspadam se. Nisam žrtva, ali moj organizam ne može više da podnese - rekla je Ahmićeva.

- Ti si kvarna, ali mislim da nisi zla koliko dobijaš instrukcije od drugih da budeš. Ima snimal gde je on rekao da su to njegove reči, on je otac, a ja više nisam sa njim. Samo da bude žrtva po svaku cenu - dodala je Stanija.

- Nora ima svoje ime i to je to - rekla je Aneli.

- Govorila si da te Stanija ne zanima i da je tvoja adresa Asmin. Otkud da su učestaliji konflikti sa Stanijom? - pitao je Darko.

- Sama me uvlači, pominje moju sestru i to izaziva konflikt - poručila je Aneli.

- Nek mi se Sita skine sa grbače i nek dođe ta džukela ovde - rekla je Stanija.

- Moja sestra nek se brani napolju. Ona od mene nijednu uvredu nije dobila. Snima klipove na konto mog deteta, snima klipove... - rekla je Aneli.

- Da su bili normalni roditelji i normalne porodice sve bi bilo drugačije. Ta malena da me ikad srela bila bi mažena i pažena - rekla je Aneli.

- Ti bi moje dete pazila starleto jedna! - vikala je Aneli.

