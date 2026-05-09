JEDAN POLJUBAC NA BLIC JE JEDAN POTPIS: Sofija napokon priznala da se LJUBILA sa Danetom (70) iako se klela u oca da nije pa otkrila da je bila sa njim zbog imovine (VIDEO)

Dočekali!

Sofija Janićijević je govorila o ljubavnom odnosu sa Danetom, te je priznala da su se njih dvoje ljubili.

- Poznavajući njih biće u skladu sa okolnostima. Ne verujem da će biti kritike o kojim će se pričati. To je opravdano i normalno. Za 70 dana sam kući i nemam tenziju. Ja uvek zaokružim na 70 - rekla je Sofija.

- Prošle nedelje se ispostavilo da tvoj otac ne zna ništa, a sinoć je došlo do toga da te uopšte ne intereusje šta oni misle - rekao je Darko.

- Njih dvoje ulaze u rat, čujem kako mi se mama i tata vređaju nakon šest godina. Rešavaju neke svoje stare nerešene stavri preko ove teme... Trebaju oni da razmišljaju kako je meni gde nemam protok nijedne informacije. Od 40 ljudi, pet je dobro prema meni,a oni su našli na se prepucavaju i da misle ko će da se izvadi iz ove situacije. Ne interesuje me ko je znao i šta je znao. O tome su trebali da pričaju u četiri oka kod kuće. Ja sam ovde ušla jer sam želela, moji su bili protiv toga. Nemaju prava više da mi se mešaju. Ono što sam uradila loše treba da mi zamere i da me iskritikuju. Mama sene bi oglasila da se tata nije oglasio.

- Sofija jeste se vi ljubili ? - upitao je Darko.

- Ako postoji snimak, onda jesmo - rekla je Sofija.

- Snimak postoji već nedeljama, a ti si govorila da se to nije desilo - dodao je Darko.

- Jesam, radila sam šta sam htela. Ja ne moram da priznam ništa za šta ne znam da postoji. Svesno sam se ljubila sa njim, nije to bilo žvalavljenje - dodala je Sofija.

- Taj video je pogledan za svega par sati, ima preko milion pregleda, a to su komentarisali i bivši takmičari. Sofija ti si se klela u oca da se nisi ljubila sa Danetom, da li ti imaš empatiju prema ocu jer si se klela u njegov život - rekao je Darko.

- Ja to nisam snimila - dodala je Sofija.

- Nisi se klela u snimak, klela si se u delo - dodao je Darko.

- Meni to ništa nije značilo. Sve što kažeš Darko je tako. Imali smo uvod, ovo je mala razrada, a zaključak će biti u garaži - rekla je Sofija koja je rekla da je nije blam.

- Ja moram da kažem da sam u Skoplje išla zbog slikanja, to ima u prepiskama, pokloni i kupovina, a iskreno treći razlog je to što je trebalo da mi prepiše imovinu, sve što je želeo da mi prepiše. Ja sam se ljubila sa njim jer sam tako osećala. Jedan poljubac na blic je jedan potpis - rekla je Sofija.

- Je*te, ti sama kažeš za sebe da si prostitutka - dodala je Milena.

- Da li si ti spremna sve da uradiš zarad materijalne koristi - upitao je Darko.

- Ne, ja se kajem sada. Dozvolila sam da me komentarišu, ja nikada nisam uradila ništa slično, ovo mi je eksperiment, to mi se prvi put desilo. - rekla je Sofija.

- On ti je i zube platio - upitao je Darko.

- Nije, trebalo je ali je umro - dodala je Sofija i svi su krenuli da se smeju.

- Ko je Saša iz Subotice? Je l on trebalo da vam bude kum? - upitao je Darko.

- On je organizovao glasanje za mene, ali nije istina. - rekla je Sofija.

- Sofija hoćeš da priznaš za prsten i burme? - upitao je Darko.

- On je kupio bre kilo zlata - rekla je Sofija, a Darko se polio vodom od šoka.

- Darko on je čovek u godinama, njega to ne interesuje. Njemu je zadovoljstvo da ja njemu pišem, da ga poljubim na blic, da sam ja tu da pričamo. Ja sam bila divna osoba, moje prisustvo je njegovo zadovoljstvo, a meni pokloni. Meni je on dao prsten, ali to nema veze sa veridbom, iskreno nije mi se svideo prsten - rekla je Sofija.

- Da li si svesna da si ukanalila svoju majku kada si rekla da je Dane spavao u Ralji i da ona zna odgovor - upitao je Darko.

- Ja koliko znam, on je došao dve nedelje pre mog ulaska, mi tamo imamo dosta soba, on je spavao u gostinskoj sobi, prespavao je da se ne bi vraćao kasno uveče, stvarno bi bilo greota da ne prespava kada je sve to doneo. Tada su u kući bili moja majka i moj brat, i prespavao je samo jednu noć. - rekla je Sofija.

Autor: N.B.