PIKIRALA ME JE: Terza ubeđen da je Sofija bila sa njim zbog priče, nada se da će mu Milica oprostiti sve (VIDEO)

Nije mu lako!

Bora Terzić Terza je ustao kako bi prokomentarisao Sofiju i njeno priznanje da je bila sa Danetom:

- Ona je toliko bolesna osoba, ovo je takav blam. Smatram da me je pikirala jer sam imao priču, a ovo je blam, da ja komentarišem njene je*ačine sa dedom od 70 godina. Meni je žao što sam ostavio Milicu zarad ovakve osobe, ona je mene izmanipulisala. Njoj je bitno samo da ima pare i popularnost., pikirala me je a ja sam naseo. Strašno, ali ovde niko nije lud, se*em joj se na rođendan, bolesna osoba - rekao je Terza.

- Sve ti se vraća, ti koji si ostavio Milicu - rekla je Sofina.

- Ja ništa nisam znao, a sada se vidi da je za sve kriva, ona je mene zavlačila, meni se narod smejao, a ona je na sve spremna. Ona se smeje, a ja zbog nje ne viđam svoje dete, jesam ja kriv za sve, ali ona me je izmanipulisala, kao niko. Osoba koja ima želudac da bude sa dedom od 70 godina. Ona bi i mene izmuzla, ona nema dušu, ni obraz. Ja sam njoj verovao da me voli, ali eto manipulisala je i sa mnom i sa tim čovekom, izmuzla ga. - rekao je Terza pa je dodao:

- Ona je mene manipulisala da sam vređao Milicu, ona je mene izbacila iz crkve zbog ovog ološa - rekao je Terza.

- Sada ispada da je on vređao Milicu zbog mene - rekla je Sofija.

- Pa jeste, ponižavao sam je zbog tebe, nije tebe ona napala sa vrata bezveze. Ko je ova devojka, ološ - rekao je Terza pa je dodao:

- Mene je Bog pogledao sada, da sam izašao iz ovog svega, ej ona je spavala sa mnom, a sada dedom je bila u vezi. Kune su u oca, Bože, a majka je ista kao ona, spavao kod njih u gostinjskoj sobi. - rekao je Terza.

- On je na nju prepisao tri kuće i tri skupocene slike, umetnička dela, ali je to povukao - rekao je Darko.

- Sve je jasno - dodao je Terza.

Autor: N.B.