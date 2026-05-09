NOĆAS JE NACIJA OSTALA ZATEČENA! Sofija Janićijević PRIZNALA da je bila sa Danetom (70), Maja ne vidi perspektivu pored Asmina, Stanija bez dlake na jeziku prokomentarisala Aneli i njenu prošlost!

Tokom noći za nama, u emisiji ''Pitanja gledalaca'', pripadnici sedme sile, predstavnici Pink.rs i Red portala, Darko Tanasijević i Jovan Ilić - Joca novinar, postavljali su učesnicima pitanja, koja su odgonetnula mnoge njihove tajne. Brojna saznanja, do kojih su sinoć došli i koja su šokirala naciju, sasvim sigurno će u narednom periodu, uticati na dalji tok rijalitija.

Stanija Dobrojević, otvoreno je porazgovarala sa predstavnikom Pink.rs portala Darkom Tanasijevićem o njenom viđenju Aneli Ahmić. Ona je pored toga što je istakla, da Ahmićevoj rođena sestra, Sita Ahmić radi o glavi, kao i da joj je bivši dečko, Marinko Zovko nakon veze s njom zatražio pomoć od hodže, rekla da bi čuvala njenu ćerkicu Noru, bez ikakvih problema, što je u Aneli izazvalo veliki bes. Ona je burno reagovala na to, te je obezbeđenje hitno opkolilo Belu kuću.

Stanija Dobrojević, nije se libila ni da prokomentariše i izanalizira ponašanje njenog nekadašnjeg partnera, Asmina Durdžića. Ona nije krila da je primetila ogromnu sujetu s njegove strane, na svojoj koži, te je tako priznala da se oseća toliko nepoželjno u njegovoj blizini, da mu čak zasmeta i njena senka.

Asmin Durdžić šokirao je izjavom, kada je istakao, da će tetovažu posvećenu njegovoj bivšoj devojci Staniji Dobrojević, prepraviti i umeso nje, istetovirati psa Maje Marinković, Lea.

Maja Marinković, rešila je da ne okoliša, te je tako u emisiji ''Pitanja novinara'', otkrila da ne vidi nikakvu perspektivu i svetlu budućnost pored Asmina Durdžića.

Sofija Janićijević je govorila o ljubavnom odnosu sa Danetom, te je priznala da su se njih dvoje ljubili. Kako je javnost u potpunosti šokirao sinak, koji je objavio portal Pink.rs, gde se jasno vidi da su njih dvoje bili prisni, odnosno, je njihov odnos bio više od prijateljskog, mnogima je još šokantije bilo to što je Janićijevićeva, uporno pokušavala da sakrije istinu. Ona je nedeljama opisivala Daneta (70) kao svog vernog fana, koji joj je isključivo pomagao finansijski, svojejovljno, ali je priznala, da je ipak istina drugačija.

Bora Terzić Terza je ustao kako bi prokomentarisao Sofiju Janićijević i njeno priznanje da je bila sa Danetom, usled čega je istakao da smatra da je bio pikiran s njene strane, kako bi se pomirejem s njim oprala i prikrila svoje tragove.

