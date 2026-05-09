Taki MORA HITNO da se iseli iz stana! Za Pink.rs otkrio sve detalje: Pljuju mi po vratima, crtaju polne organe, PLAŠE SE da...

Maja Marinković već nekoliko nedelja unazad vodi medijski rat sa rijaliti zvezdom Stanijom Dobrojević, a sada je za Pink.rs otkrio da mora da se preseli iz stana u kom živi, s obzirom na to da, kako kaže, skoro pa svakodnevno doživljava neprijatnosti!

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Radomirom Marinkovićem Takijem, ocem Maje Marinković, rijaliti zvezde, koji nam je otkrio na samom početku razgovora da mora da se iseli iz stana u kom trenutno živi.

- Ja moram sada da menjam stan, selim se u drugi kraj, zbog toga što mi skoro pa svaki dan pljuju po vratima, crtaju polne organe na vratima, zbog toga što se plaše da li će se opet desiti neka neprijatna situacija kao od pre dve godine, jer čuju kako mi prete na televiziji - rekao je Taki, a onda se osvrnuo na Asminove tvrdnje da Sita Ahmić stoji iza njegovog zapaljenog automobila:

Ne znam ko je to uradio, ne tvrdim i ne upirem prstom ni u koga, neka se time bave nadležni organi, jer to čovek tvrdi na televiziji koji gleda milionski auditorijum.

Kada je reč o Majinom odnosu sa Asminom Durdžićem, Taki ističe da ne podržava nijednu Majinu vezu u rijalitiju.

- Nijednu Majinu vezu ne podržavam, bila je fenomenalna dok nije ušla u vezu sa ovim. U ovih mesec dana smo videli mnogo ružnih dešavanja, i tuče i sve ostalo...

"Sama za sebe je rekla da je sponzoruša"

Ovom prilikom, Takija smo upitali i kako gleda na to što je Sofija Janićijević konačno, posle nekog vremena, priznala da je pao poljubac između nje i Daneta (70).

- Šta da kažem za Sofiju?! Nije ona jedina koja ide sa starijim muškarcima. Bila je jedna i sa Hju Hefnerom, mnogo starijim čikom i gospodinom...Devojka je sponzoruša i tu nema dalje, ona je to priznala javno, da voli novac, ona je to sama za sebe rekla - ističe Taki, te je otkrio kako gleda na to što Sofija veoma često proziva Milicu Veličković, majku Terzine ćerke Barbare:

O Milici imam samo reči hvale, jer sam je sreo u gradu kako čeka prelepu bebu i koliko je brižna mama!

Autor: Nikola Žugić