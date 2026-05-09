Prestani da me brukaš! Sofijina majka čestitkom izazvala MUK: Spomenula i Terzu, učesnicima POPADALE VILICE: Čekam te za objašnjenje (VIDEO)

Saznala šta njena majka ima da joj poruči!

Sofija Janićijević pročitala je čestitku na svojon rođendanskoj proslavi od svoje majke Brankice, koja je izavala pažnju učesnika.

Sofija, srećan rođendan.Pišem ti zgranuta jer tek sad saznajem pravu pozadinu svega. Ja sam znala za poklone podrške, ali nisam imala pojma o tim umišljenim veridbama čoveka kojem unuka možeš da budeš! On se sam nudio i sam ti je sve kupovao, a sramno je što on to sada iznosi da te ponizi. Koliko sam upućena, i druga podrška ti je slala garderobu i novac, slikali su se sa nama, ali niko od njih to niko nije zloupotrebio. Slali su mi novac za praznike da ti kupim poklone od njih, ali niko nije zloupotrebio te slike niti je šta izneo protiv nas. Što se tiče cifara o kojima se priča, niti sam ih videla, niti mislim da je to istina u toj meri. Najviše me boli što se priča kako majka sve zna i kako sam u svemu tome učestvovala sa tobom. To je gnusna laž! Čula sam tvoju izjavu da ti žao mene, ako ti je zaista žao, onda prestani da me brukaš! Tvoje "volim te" se pokazuje delima, a tvoja dela govore suprotno. Šokirana sam tvojom izjavom da “eksperimentišeš"! Zar ti je to trebalo u životu? Pružila sam ti sve, a ti izgovaraš reči koje me bole. Verovala si ljudima koji su ti svašta obecavali misleći da ti je to prava podrška koja želi da ti pomogne svojom voljom, a vidiš na šta je to na kraju izašlo. Otvori oči u Eliti, one koje si smatrala prijeteljima sada su ti neprijatelji. Čak i oni koje si smatrala najrođenijima splektare i ogovaraju te. Tvoje ponašanje utorkom je katastrofalno, a rečnik užasan! Ne priliči ni tebi ni Terzi da jedno drugom vređate porodice. Ne spominji ljude koji nisu u rijalitiju i pazi šta govoriš. Dosta mi je tvog rijalitija i slušanja kako me pojedini ukućani vređaju i uvlače u priče zbog tebe. Čekam da izadješ da čujem od tebe celu istinu o svemu što si sakrila od mene, jer to su stvari što treba da kažeš samo meni, u četiri oka, jer si me uvukla u ovo, a ja ne znam ništa. Ti znaš da ja kad me neko laže ili izvrće priče i pređe granicu, tog nekog precrtam za sva vremena. Sa mom se neceš igrati! Pamet u glavu! Ja sa tvojim izborima nemam ništa. Pozdrav za Aneli, Staniju i Miću. Pozdrav i za Terzu. Hvala mu što je bio čovek prema tebi i što te je pazio. Što se tiče priča o toj veridbi mislim da su to čiste izmišljotine, a realnu priču videćemo kad izađete. Morala sam ovako na papiru jer je čestitka premala za sve što moram da ti kažem. Znaj da je ovo direktno od mene. Čekam te za objašnjenje! Tvoja mama - glasila je čestitka.

Autor: S.Z.