Milan Milošević nikad iskreniji! Voditelj progovorio o gubicima u životu zbog novca, Zorica Marković priznala: Život te baca i diže, a ja...

Naša poznata pevačica i bivša učesnica "Elite", Zorica Marković, gostujući u emisiji "Magazin In", progovorila je o svom iskustvu sa ljudima kada je u pitanju novac!

Pre svega, voditelj najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima, "Elite 9", Milan Milošević, osvrnuo se na činjenicu da se ljudi menjaju kada dobiju novac, ističući da smatra da novac ne može da promeni karakter.

- Karakter ne može da promeni novac. Mislim da ljudi koji su darežljivi, veća količina novca povećavaju darežljivost, a ukoliko su nesigurni u sebe, novac će produbiti njihovu nesigurnost. Pravi prijatelji su bili uz tebe dok nisi imao novac, a kada imaš novac, nemaš prijatelje – rekao je Milan.

- Kada imaš pare, telefon je tiši – rekao je Maca.

- Ja ikada sam imala i nisam, uspone i padove, život te baca i diže, ja znam mnoge ljude koji su se promenili, nažalost. Kada su neku sitnu lovu zaradili, kada imaju 10, 20, 30, 50 hiljada evra, to ne možeš da pričaš sa njim. Ja nemam komunikaciju jer to nije ista osoba! Onda imaš drugi sloj ljudi, koji to kriju i dostojanstveno nose, a treći sloj su oni koji kada imaju novac pokažu svoje pravo lice. Para vrti gde burgija neće – rekla je Zorica.

- Novac postaje njihovo ogledalo – rekao je Milan.

- Ja sam srećna što poznajem ljude koji se nisu promenili, ostali su isti kao i od pre 30 godina – rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić

