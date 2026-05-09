Sve joj potaman! Nakon bure u rijalitiju, Stefani Grujić pokazala kako provodi vreme s novim verenikom (FOTO)

Bivša učesnica "Elite 8", Stefani Grujić, nedavno je za naš portal otkrila da ima verenika, a sada je na svojim socijalnim mrežama pokazala kako provodi vreme s njim!

Stefani Grujić, pre ulaska u "Elitu 8" ostvarila se kao majka, te je na svet donela sina Konstantina, o kom danas brine, a sudeći po mrežama, veoma je brižna majka.

Stefani je sada, naime, na društvenim mrežama podelila kadrove iz provoda, te je otkrila kako provodi vreme sa svojim novim izabranikom, tačnije, verenikom.

"Veridba mi je bila kao iz filma, kratko smo zajedno"

Podsetimo, ekipa našeg portala stupila je u kontakt sa Stefani, kada je na njenoj ruci, što je i podelila na mrežama, zasijao prsten, a ona je ovim povodom otkrila kako je sve to teklo.

- Da, verena sam. Kratko smo zajedno, ali očigledno dovoljno da napravimo haos. Ne volim mnogo da otkrivam, ali verujte mi, nije dosadno ni najmanje, desilo se baš brzo i neočekivano. Trenutno nismo tu, na odmoru smo, gde se i dogodila veridba - počela je Stefani priču za Pink.rs i nastavila:

Iskreno, veridba mi je bila kao iz filma, nisam imala pojma šta se sprema, totalno me je uhvatio nespremnu. Prvo šok, pa smeh… haos emocija, rekla sam “da” bez razmišljanja. Sve je bilo spontano, ali baš u tom ludilu je i bilo najlepše...Planovi postoje, ali nisu za svačije uši, recimo samo da ovo nije neka prolazna priča, a ostalo ćete videti na vreme.

