Ona ima želudac da se ljubi sa čovekom od 70 godina: Terzu blam veze sa Sofijom, zahvaljuje se Bogu na njihovom raskidu i Danetu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koje vodu i uređuju Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda. Oni su na samom početku otkrili da će današnja tema biti "Ljubav ili novac", a prvi gosti su Sofija Janičijević i Borislav Terzić Terza.

- Sofija, tatina čestitka nije nešto bila, ali mama je bila dosta opširnija, kao i baka - rekao je Dača.

- Zanimljivo da mama sad pozdravlja Terzu - dodala je Milena.

- Nije ga pozdravila kao partnera nego kao nekog ko je mene ovde štitio - odgovorila je Sofija.

- Ja naravno da nisam hteo da idem na rođendan jer sam imao preča posla, a to je da sredim imanje. Njema majka me je pozdravila, ne znam da li je otac, ali ona se zahvalila jer sam ispao čovek. Ja ne vidim razlog da ona mene pozdravlja, nema potrebe za tim. Ona nije podržala naš odnos, a sad kad je ova priča da se pozdravi Terza. Ne zanima me - govorio je Terza.

- Da li misliš da je to iskreno? Sofijina baka je napisala da si ti kriv za stanje njene majke koje je bilo jako loše. Kontradiktorne su - rekao je Dača.

- Nisam puno razmišljao o tome jer me više ne zanima - rekao je Terza.

- Moja mama je pozdravila Aneli i Miću, a njemu se zahvalila samo jer je bio uz mene u ovim trenucima i rekla je da ne vređamo porodica jedno drugome - govorila je Sofija.

- Šta je to mama demantovala? - pitao je Virijević.

- Ona nema veze sa ovom pričom. On se njoj predstavio kao što sam i ja rekla kao podrška - rekao je Sofija.

- Znači od majke je krila ljubavni odnos - dodao je Terza.

- To nije ljubavni odos. Jutros sam pričala, a više neću da pričam o tome - pričala je ona.

- Ja vidim da je sramota njenu majku i njenog oca šta je uradila. Ja smatram da je ona prošle godine ušla sa mnom u odnos da bi izbila u prvi plan. Nije moguće da imaš želudac da se ljubiš sa čovekom od 70 godina, pa ja imam dedu i znam kako to izgleda. Što se mene tiče ja sam rekao da mi je priča završena, a ovo je njen krst i njen blam, a njoj to možda nije blam. Ona kaže da ovo radi 70% žena napolju. Dobro je da se ovo ovako završilo. Hvala ti Bože da smo završilo. Ako bude vređala Milicu i moju porodicu dobiće 10 puta više - govorio je Terza.

- Čula sam da je stilo u čestitkama da smanji alkohol. Da li je to zbog stanja kad je najgore vređala jer znaju kakva je kad popije? - pitala je Kačavenda.

- Sigurno. Kad god je bila pijana najstrašnije je vređala moju porodicu. Kad nekog zavoliš pređeš, ali to nije normalno. Mene ljudi pitaju kako mi je, a ja sam srećan jer nisam sa njom i kao da mi je svanulo - rekao je Terza.

- Da li te je sramota jer si dozvolio da ti Sofija vređa dete? - pitao je Dača.

- Kako nije, sve je sramota - rekao je Terza.

Autor: A. Nikolić